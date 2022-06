Blocco 181, ultima puntata: la sparatoria

Ludo, Mahdi e Snake si ritrovano nel mirino di due uomini incappucciati…

Una scena dall’ultima puntata di Blocco 181, il finale in onda venerdì 10 giugno 2022 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile on demand. Nella scena, Ludo (Alessandro Piavani), Mahdi (Andrea Dodero) e Snake (Salmo) sono presi di mira da due uomini, intenzionati ad ucciderli.