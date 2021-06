Belle Così, prima puntata: Sabina Stilo intervista Giusy Versace (video)

Parte oggi in seconda serata su Rai2 il nuovo programma sulle donne protagoniste del nostro tempo

Prende il via stasera in seconda serata su Rai2 Belle Così, nuovo programma nel quale Sabina Stilo incontra nove donne protagoniste del nostro tempo, dall’arte all’imprenditoria, passando per la politica.

La prima puntata, intitolata Oltre le avversità, vede come intervistate: Nicoletta Cosentino, ispiratrice dell’associazione Cuoche combattenti, che ha come obiettivo l’emancipazione economica delle donne vittime di violenza di genere; Emma Bonino, storica esponente dei Radicali e femminista; Giusy Versace, atleta paralimpica, conduttrice televisiva e parlamentare.

Vi proponiamo in esclusiva un estratto della nuova trasmissione, nel quale Sabina Stilo intervista Giusy Versace.

Nelle successive due puntate, Belle Così prosegue con le storie di altre sei donne forti e coraggiose – l’imprenditrice sociale salentina Roberta Bruno, l’attrice teatrale e conduttrice radiofonica Paola Minaccioni, la prima donna Presidente dell’Unione industriali di Torino Licia Mattioli, la ginnasta Carlotta Ferlito, l’attrice e cantante Margherita Vicario e la rapper Chadia Rodriguez – per un racconto itinerante che, oltre alle interviste di Sabina Stilo nei luoghi cari alle intervistate, si arricchisce di immagini e filmati di repertorio, animazioni,testimonianze di amici, colleghi e parenti e contributi video con i pensieri di tante bambine e ragazze chiamate a raccontare la loro idea di donna e di futuro mediante il linguaggio del self-tape.

Belle Così è una produzione Anele. Un programma in 3 puntate da 50 minuti ciascuna, prodotto da Gloria Giorgianni, scritto da Fabrizio Marini ed Elena Giogli, con la regia di Maria Tilli.