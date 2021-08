Beauty Bus con Federico Fashion Style, il promo

Il promo di Beauty Bus, nuovo format con Federico Fashion Style in anteprima su Discovery+ e in autunno su Real Time.

Federico Fashion Style ha preso un bus e ha portato il suo Salone delle Meraviglie in giro per l’Italia: questa l’idea alla base di Beauty Bus, che debutta in anteprima su Discovery+ per gli abbonati pay sabato 6 agosto 2021, prima di arrivare su Real Time in autunno.

Una puntata a settimana rilasciata sull’OTT Discovery per solleticare l’appetito degli appassionati del format che ha reso Federico Lauri un personaggio tv e non solo un volto amato dalle celebrities nazionali – Valeria Marini in primis – per le sue tecniche certo eccentriche – e non propriamente economiche – per curare e trattare in primi i capelli.

Ma il Beauty Bus di Federico Fashion Style è un altro format: il makeover qui è sì estetico, ma è soprattutto lo spunto per un racconto che ha al centro le protagoniste di puntata. In tutto sono 10 puntate da un’ora e i casting di Beauty Bus si sono svolti ‘al volo’ nei paesi toccati dal tour di Federico e di Pesci Combattenti, che ha prodotto il programma.

10 puntate da un’ora per dieci diversi piccoli centri della provincia italiana, che è poi il nostro Paese. Un viaggio da fare al di là dei bigodini e dei caschi, dai trattamenti e dalle dorature che non mancano neanche nel bus creato per l’occasione con tutti gli elementi che hanno reso così iconici i saloni di Federico Lauri. Stucchi, dorature, pareti matelassé e tanto, tanto barocco, da far invidia persino a Il Castello delle Cerimonie.

Tra le 10 tappe del Beauty Bus di Federico Fashion Style ci sono i piccoli borghi di Limatola, in provincia di Benevento, e Sermoneta, in provincia di Latina che dovrebbe essere proprio la prima tappa di questo viaggio in giro per l’Italia. Il filo conduttore, però, è la ricerca di piccoli centri, in cui trovare protagoniste in grado di raccontare la propria storia ma anche quella di una comunità.

Beauty Bus, quindi, debutta in streaming su Discovery+ e poi arriva su Real Time (DTT, 31): dopo la prima tv le puntate saranno disponibili in streaming su Discovery anche per i non abbonati.