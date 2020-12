Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 6 al 12 dicembre 2020

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana: i prime time più seguiti. Si riduce il distacco tra Rai 1 e Canale 5.

Nuovo appuntamento con la classifica degli ascolti tv con i programmi più visti nella tv generalista questa settimana costruita tramite i dati forniti da Auditel. Negli ultimi 7 giorni il pubblico ha puntato particolarmente sulle fiction Rai che non sembrano arrestare il loro seguito, nonostante ci sia anche un caso di riproposizione tra le produzioni trasmesse in questo periodo : il commissario Montalbano è il più lampante.

La fiction interpretata da Luca Zingaretti all’inizio del 2021 dovrebbe tornare con un nuovo episodio come affermato anche da Cesare Bocci qualche settimana fa durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo show.

Attenzione anche a quello strano intreccio di cultura e reality show sul fondo della classifica.

Ritroviamo dunque Vite in fuga alle battute finali e con il doppio appuntamento della domenica e del lunedì, mentre, sempre a proposito di doppi appuntamenti, il Grande Fratello VIP non molla la presa e si presenta per ben due volte nella top 10. Restando sulla linea dell’intrattenimento All together now conclude con la sua migliore performance, mentre The Voice Senior continua la sua cavalcata avvicinandosi sempre di più alla sua conclusione mantenendo saldo il suo pubblico.

La sorpresa è nella vetta, lo sport la spunta su tutti riuscendo ad avere la meglio con un match calcistico importante e atteso, trasmesso in prima serata da Canale 5. Si riduce il distacco tra le prime serate degli ascolti tv appannaggio di Rai 1 (sei) contro quelle di Canale 5 (quattro)

La classifica integrale come sempre la potete trovare nel video in alto.