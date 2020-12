Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 20 al 26 dicembre 2020

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana di Natale: i prime time più seguiti tra il 20 e il 26 dicembre 2020

Sorprese e interessanti scoperte nella top 10 degli ascolti tv della settimana di Natale. Le festività portano una ventata di cambiamenti, alcuni degni di essere chiamati dei colpi di scena. Le reti Rai e Mediaset hanno dimostrato ancora una volta che con i grandi classici, i risultati sono assicurati e in apertura di chart ne abbiamo immediatamente la piena dimostrazione.

Ad aprire la nostra classifica è niente popò di meno che l’ennesima replica di Una poltrona per due su Italia 1, il film è giunto al suo 34mo anno di trasmissione sulla generalista (anche se qualche settimana fa la pellicola è stata trasmessa da Sky Cinema). Seguono i film commedia Non ci resta che il crimine diretto da Massimiliano Bruno uscito nel 2019 e trasmesso su Rai 1 lunedì 21 dicembre,e Heidi lo storico film tratto dal romanzo di Spyri.

Spazio anche per l’intrattenimento, Grande Fratello VIP torna solo per questa settimana all’appuntamento unico settimanale, il reality condotto da Alfonso Signorini mantiene salda la stabilità nella classifica. Nell’ultima puntata sono stati ospitati Arisa e Alberto Urso.

La fiction Mediaset entra fra le 10 posizioni, i Fratelli Caputo guadagnano persino la Top 5. The Voice Senior invece giunge al suo termine, il talent show in versione over e condotto da Antonella Clerici mette la parola fine alla sua prima edizione ad un passo dal podio. Segnaliamo inoltre le prime tre posizioni tutte made in Rai 1, tra cultura, fiction e intrattenimento. Il ritorno di Affari Tuoi segna subito un ottimo posizionamento in classifica.

Per scoprire chi si è guadagnato la vetta di questa settimana nella top 10 degli ascolti tv, scoprite tutta la classifica nella clip in alto.