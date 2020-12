Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 13 al 19 dicembre 2020

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana: i prime time più seguiti. In vetta clamorosamente una fiction in replica.

Ogni settimana TvBlog vi riassume in dieci posizioni l’andamento degli ascolti tv settimanali proponendovi dunque la classifica dei programmi più visti negli ultimi sette giorni, dal 13 al 19 dicembre 2020. Settimana caratterizzata anche stavolta da una forte impronta dell’intrattenimento. Si rivede anche il bottino delle prime serate vinte dalle reti Rai e Mediaset, ma la gara non sta vedendo altri contendenti oltre Rai 1 e Canale 5 che si confermano ancora una volta le ammiraglie su cui il pubblico fa più affidamento.

La chart presenta in apertura una prima sorpresa: nonostante Il collegio sia arrivato al termine di una quinta edizione che ha fatto la fortuna di Rai 2 in un periodo di magra che dura da tempo, il docu-reality non è riuscito ad acciuffare la top ten per una manciata di spettatori. Infatti è Canale 5 ad avere la meglio in apertura, il film Aquaman è il secondo programma più visto della serata di martedì 15 dicembre.

Mentre Tu si que vales, che circa due settimane fa ha concluso l’edizione 2020, ha riassunto un una puntata il suo album dei ricordi, ma a differenza delle tante ottime performance, stavolta si deve accontentare di una nona posizione.

Per quanto concerne le successive posizioni (la classifica integrale la potete vedere nella clip in testa al post) troviamo fra gli altri appuntamenti: la doppia posizione del Grande Fratello VIP ormai habitué della nostra chart, altri due film trasmessi da Rai 1 e l’irruzione di Soliti Ignoti – Speciale Telethon sul podio. Ciò che non vedrete nella classifica (ma che aggiungiamo come appunto in più) è la conferenza stampa sul DPCM natalizio spiegato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte seguita da La 7, Rete 4 e Rai 1. In particolare, l’edizione straordinaria del Tg1 trasmessa venerdì 18 dicembre alle 21:45 ha coinvolto oltre 5 milioni di telespettatori. E, inoltre, nessuna traccia invece per Sanremo Giovani negli ascolti tv.