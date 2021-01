Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 10 al 16 gennaio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 10 e il 16 gennaio 2021

Nuovo appuntamento con la Top 10 degli ascolti tv che prendono in esame le prime serate degli ultimi sette giorni sulle reti generaliste. Non cambiano le abitudini per il momento, nonostante un timido segnale positivo dato da Rai 2 con Stasera tutto è possibile ritornato in palinsesto martedì 12 gennaio, il game show condotto da Stefano de Martino questa volta non è riuscito ad acciuffare la Top 10. Stesso discorso per Report e Che tempo che fa in onda su Rai 3. Le trasmissioni di Sigfrido Ranucci e Fabio Fazio hanno sfiorato la decima posizione.

Dunque le protagoniste della classifica sono ancora una volta Rai 1 e Canale 5: la crisi di governo non ha condizionato la programmazione (per il momento), il grosso d’altronde arriverà la settimana che sta per aprirsi fra le condizioni critiche della politica in Italia e un Inauguration day che dall’altra parte del mondo vedrà ufficialmente Joe Biden come nuovo Presidente degli Stati Uniti. Quello che abbiamo visto questa settimana è tutto sommato un pot-pourri di fiction, sport e intrattenimento che si è imposto già dal fondo della chart degli ascolti tv.

Si parte dallo spettacolo di Beppe Fiorello Penso che un sogno così, nonostante la tiepida performance è entrato tra i 10 programmi più visti. La nuova fiction di Canale 5 Made in Italy fa il suo esordio prendendo una posizione di tutto rispetto. A metà della chart troveremo la Coppa Italia che si è contraddistinta per due match di punta: la Juventus con il Genoa da una parte e il Milan con il Torino dall’altra.

Fiorella Mannoia non riesce a fare i fuochi d’artificio con il suo nuovo show su Rai 1. Possono sorridere Suor Angela e Suor Costanza protagoniste di Che Dio ci aiuti e Maria de Filippi con C’è posta per te.