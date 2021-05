Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 9 al 15 maggio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 9 e il 15 maggio 2021.

Nuovo appuntamento con la classifica degli ascolti tv ed in particolare con i 10 programmi di prima serata più visti di questa settimana che va a concludersi (da domenica 9 a sabato 15 maggio). Come sempre calcoliamo i 10 posizionamenti in ordine crescente, a seconda della media dei telespettatori che hanno seguito gli eventi in onda negli ultimi 7 giorni.

Rispetto a 7 giorni fa alcune conferme e pochi movimenti per la classifica di questa settimana. Partendo dalle ultime due posizioni, Rai 3 torna prepotentemente a fare il Bis: Report si mantiene su buoni livelli per la rete e si porta a casa un onorevole decimo posto. Chi l’ha visto, dopo una settimana fuori Top 10 ritorna e mette a segno il nono posto.

Anche L’isola dei Famosi dopo un po’ di tempo fuori classifica, rientra e si posiziona alla numero 8. Stabile Buongiorno, mamma! che, nonostante il cambio di giorno per la sua messa in onda su Canale 5, si aggrappa al settimo posto.

Non è un gioco di parole voluto, ma la Top dieci di Carlo Conti è nella nostra top 10 più o meno stabilmente: questa settimana si trova al sesto posto. Si sale e si entra nelle posizioni più calde dove troviamo un bis di fiction trasmessi da Rai 1 a partire dalla quinta posizione con La compagnia del cigno 2 in prima visione e Chiamami ancora amore alla quarta.

Come sempre, per scoprire quali saranno i 3 brani d’oro del podio di questa settimana di ascolti tv in versione prime time, date un’occhiata al video in alto! Vi riassumeremo tutto!