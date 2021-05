Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 2 all’8 maggio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 2 e l’8 maggio 2021.

Nuovo appuntamento con la classifica degli ascolti tv ed in particolare con i 10 programmi di prima serata più visti di questa settimana che va a concludersi (da domenica 2 a sabato 8 maggio). Come sempre calcoliamo i 10 posizionamenti in ordine crescente, a seconda della media dei telespettatori che hanno seguito le varie trasmissioni ed eventi in onda negli ultimi 7 giorni.

Si comincia dalla decima posizione dove troviamo immediatamente una prima sorpresa. E’ la puntata di Report di lunedì 3 maggio, attesa soprattutto per le tematiche affrontate nelle inchieste. Al nono posto tiene Avanti un altro versione prime time che, dopo una partenza in pompa magna si è assestata sul filo dei 3 milioni di telespettatori.

L’ottavo posto è tutto per Carlo Conti e i suoi ospiti in Top Dieci, il varietà/gioco del venerdì sera di Rai 1. La fiction Mediaset regge il colpo: alla settima posizione Buongiorno, mamma! (trasmesso da Canale 5) riesce persino a migliorare rispetto a 7 giorni fa. Sempre per il comparto delle produzioni proprie: La compagnia del cigno, trasmessa da Rai 1 non riesce ad agguantare la top five che, invece, vede una new entry.

Chiamami ancora amore, in onda su Rai 1, parte subito da una quinta posizione di tutto rispetto. Il commissario Montalbano in replica, invece, perde parecchio terreno sia in numero di spettatori che in termini percentuali di share, ben 3 in meno sulla puntata del 27 aprile scorso.

Come sempre, per scoprire quali saranno i 3 brani d’oro del podio di questa settimana di ascolti tv in versione prime time, date un’occhiata al video in alto! Vi riassumeremo tutto!