Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 25 aprile al 1° maggio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 25 aprile ed il 1° maggio 2021.

Appuntamento con la classifica degli ascolti tv ed in particolare con i 10 programmi di prima serata più visti di questa settimana che va a concludersi (da domenica 25 a sabato 1° maggio). Come sempre calcoliamo i 10 posizionamenti in ordine crescente, a seconda della media dei telespettatori che hanno seguito le varie trasmissioni ed eventi in onda negli ultimi 7 giorni.

La parte bassa presenta un trio di fiction niente male. Cominciamo dal decimo posto dove torna a fare capolino il sabato sera di Rai 1 con l’usato sicuro: Sotto copertura. Segue al nono posto ancora una fiction di Rai 1, ma in prima visione tv: La compagnia del cigno 2. Al settimo, invece, si cambia casacca per Buongiorno, mamma! in onda su Canale 5.

Alla settima posizione torna il calcio internazionale con la Champions League trasmessa da Canale 5 martedì 27 aprile. Sesto posto stabile per Carlo Conti e il game show Top Dieci, di contro – nella stessa sera – l’ultimo appuntamento con Pio e Amedeo e la loro Felicissima sera appare un gradino più alto.

Il quarto posto è riservato al Commissario Montalbano un habituè della nostra classifica, nonostante sia un prodotto replicato più volte dalla prima rete Rai.

Cambi interessanti nel podio della top 10 degli ascolti tv in prime time rispetto alla scorsa rilevazione. A contendersi la vetta sono un talent show e due fiction. Per scoprire chi è in testa questa settimana guardate il video in alto!