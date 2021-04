Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 18 al 24 aprile 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 18 e il 24 aprile 2021.

Appuntamento con la classifica dei 10 programmi di prima serata più visti di questa settimana che va a concludersi (da domenica 18 a sabato 24 aprile). Come sempre, calcoliamo i 10 posizionamenti in ordine crescente a seconda della media dei telespettatori che hanno seguito questa o quella trasmissione.

Partiamo dal decimo posto dove Canzone segreta chiude la sua galoppata. Lo show condotto da Serena Rossi per l’ultimo appuntamento si è spostato al martedì sera per lasciare spazio a Top dieci di Carlo Conti il venerdì.

Nona posizione per il ritorno di Ulisse, narrato da Alberto Angela. L’ottavo posto, invece, è per la seconda puntata di Avanti un altro! pure di sera che però perde una posizione rispetto a 7 giorni fa. La compagnia del cigno ne guadagna qualcuno assestandosi alla settima posizione, davanti a lui c’è il ritorno di Top Dieci, citato poc’anzi.

Il programma giunto alla seconda edizione non riesce momentaneamente ad agguantare la Top five che vede, invece, un’importante presenza di fiction. Buongiorno, mamma! con protagonista Raoul Bova. Felicissima sera guadagna ben 4 posizioni rispetto alla scorsa classifica, ad un passo dal podio che potrete vedere all’interno del video in alto.