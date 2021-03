Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 7 al 13 marzo 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 7 e il 13 marzo 2021

Terminato il Festival di Sanremo 2021, la settimana degli ascolti tv torna nella sua normalità. Torna il pieno di fiction e intrattenimento a primeggiare nella classifica che ogni settimana TvBlog vi propone con i 10 programmi di prima serata più visti da domenica 7 a sabato 13 marzo 2021.

Le sorprese non mancano e possiamo notarlo già nella parte bassa della chart, torna a fare capolino Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 3 per la prima volta nella storia è stata condotta da Luciana Littizzetto mentre Fabio Fazio ha coordinato le interviste da casa sua, in collegamento video. All’interno della trasmissione, i Maneskin, freschi di vittoria al Festival, si sono esibiti con il brano vincitore Zitti e buoni. Tempo di ultime puntate per alcune produzioni Rai come Che Dio ci aiuti 6 e di esordi come Canzone Segreta, il nuovo show del venerdì sera di Rai 1.

Anche C’è posta per te chiude in bellezza la sua ventiquattresima edizione in attesa del serale di Amici che comincerà da sabato prossimo, 20 marzo 2021. L’exploit più prevedibile è del Commissario Montalbano che con un episodio in prima tv riesce a guadagnarsi il primato di questa settimana di prime time. Tutti gli ascolti tv e i posizionamenti li potete trovare nel video in alto.