Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 6 al 12 giugno 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 6 e il 12 giugno 2021.

Nuovo appuntamento con la classifica degli ascolti tv ed in particolare con i 10 programmi di prima serata più visti di questa settimana che va a concludersi (da domenica 6 a sabato 12 giugno). Come sempre calcoliamo i 10 posizionamenti in ordine crescente, a seconda della media dei telespettatori che hanno seguito gli eventi in onda negli ultimi 7 giorni.

Irrompono i Campionati europei di Calcio nella nostra classifica, la manifestazione si sposta di un anno causa covid ma il pubblico sente molto da vicino (e trasversalmente) l’avventura dell’Italia di Mancini. La partita inaugurale di venerdì 11 giugno ha fatto letteralmente girare la testa all’Auditel ma… non ci sono solo gli Europei!

Le altre reti cercando di sfoggiare il loro abito più sbrilluccicante per darsi un tono e magari un’occhiata da un altro tipo di pubblico. Non è facile, ma l’operazione è pur sempre dignitosa e onorevole. A questo punto la classifica ha 8 posizioni su 10 occupate da trasmissioni andate in onda prima dell’11 giugno.

Apre Rai 3, il 7 giugno Report ha riconquistato terreno in top 10 nonostante la finale dell’Isola dei Famosi su Canale 5 (vinta dall’influencer Awed) e si posiziona alla numero 10. Il nono posto è per la serata benefica ormai abitudinaria dell’inizio estate di Rai 1: Con il cuore, nel nome di Francesco. Ancora Rai 1 all’ottavo posto con un film, A mano disarmata.

Stesso canale anche per le prossime due posizioni che si contraddistinguono da un particolare: è lo stesso film, ma con il sequel! Al settimo posto Non sposate le mie figlie trasmesso mercoledì 9 giugno, mentre al sesto c’è il seguito: Non sposate le mie figlie 2.

Chi l’ha visto? compie la migliore performance da quando è nata la classifica dei 10 programmi più visti nella prima serata e vola alla numero 5. Al quarto posto ancora una pellicola in onda sulla prima rete Rai: Beate.

Il podio della top 10 degli ascolti tv in prime time lo potete scoprire guardando il video in alto!