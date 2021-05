Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 23 al 29 maggio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 23 e il 29 maggio 2021.

Nuovo appuntamento con la classifica degli ascolti tv ed in particolare con i 10 programmi di prima serata più visti di questa settimana che va a concludersi (da domenica 23 a sabato 29 maggio). Come sempre calcoliamo i 10 posizionamenti in ordine crescente, a seconda della media dei telespettatori che hanno seguito gli eventi in onda negli ultimi 7 giorni.

Come sempre si parte dalla zona bassa della top 10, dove troviamo la terz’ultima puntata dell‘Isola dei Famosi su Canale 5. Il nono è per l’amichevole pre-Europei 2021 per la Nazionale Italiana di calcio che ha battuto la squadra di San Marino per 7 reti a zero.

Ottava posizione per il film Per amore del popolo – Don Diana trasmesso da Rai 1 domenica scorsa, 23 maggio. Fa numero pieno, 3 milioni tondi! Ritorna Ulisse che cresce di qualche punto. Mentre è gran finale per Top dieci, eccezionalmente di sabato: il programma condotto da Carlo Conti – posizionato in sesta posizione – è stato spesso presente tra i primi 10 programmi più seguiti della settimana.

Chiude anche Buongiorno, mamma! La fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova ha fatto centro anche nella top 10, l’ultima puntata si prende il settimo posto.

Montalbano (in replica) questa settimana ha raddoppiato, la fiction Rai con le vicende del Commissario più celebre della tv ha si è conquistato non una ma ben due prime serate.

Ormai terminate le produzioni del sabato sera (eccezion fatta per Top 10, fino a sabato 29) il pubblico si gode gli ultimi sprazzi della stagione tv 2020/21 e poi…?

Come sempre, per scoprire tutto di questa settimana di ascolti tv in versione prime time, date un’occhiata al video in alto! Vi riassumeremo tutto!