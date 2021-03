Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 21 al 27 marzo 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 21 e il 27 marzo 2021

Nuovo appuntamento con la top 10 degli ascolti tv, il riassunto che vi propone i 10 programmi più visti nella fascia di prime time degli ultimi 7 giorni. Dati interessanti che ci regalano una visione completa di ciò che il pubblico sceglie di guardare in queste serate che, ricordiamo, sono anche influenzate da un coprifuoco ancora in atto a partire dalle ore 22 in poi.

Per la chart di questa settimana segnaliamo in particolare il doppio appuntamento dell’Isola dei Famosi che, esattamente come il Grande Fratello VIP qualche mese fa, occupa due posizioni appaiate in apertura. La fiction Mediaset in onda su Canale 5 torna a splendere grazie a Svegliati amore mio, con un risultato che si avvicina ai 4 milioni di telespettatori la serie con protagonisti Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca raggiunge la settima posizione.

A proposito di fiction, la Rai continua a schierare i suoi pezzi più forti, novità comprese. Produzioni come Màkari e la novità, Leonardo, si affermano ancora azzeccate diventando protagoniste della top five degli ascolti tv settimanali. Parentesi calcistica per la nazionale italiana di calcio, Rai 1 sta seguendo l’avventura degli azzurri che, in attesa dell’inizio dei campionati europei a giugno, parallelamente hanno cominciato anche quello per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar che si giocheranno nel 2022.