Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 21 al 27 febbraio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 21 e il 27 febbraio 2021

Settimana di primi finali di stagione per Rai 1 che vede portare a termine una non facilissima seconda edizione de Il cantante mascherato e di nuovi arrivi come Lolita Lobosco, fiction che sta già riscaldando l’ugola per fare la voce grossa negli ascolti tv per la classifica delle 10 prime serate più viste di questa settimana. Gli ascolti tv degli ultimi 7 giorni offerti dalle reti Rai e Mediaset ci regalano quella che è l’ultima impronta dell’intrattenimento nelle generaliste prima dell’uragano Sanremese che sta per investire l’Italia intera e – evidentemente – anche l’Auditel.

Pensiamo intanto a ciò che è stato questa settimana e che ritroveremo nella top 10: dopo qualche settimana di assenza, il sabato sera di Rai 1 torna a fare capolino con Ottilie Von Faber Castell – Una donna coraggiosa, il film trasmesso sabato 27 febbraio. Certo non si tratta di un risultato esorbitante, ma tanto basta per rivedere le due principali offerte televisive del sabato (Rai e Mediaset) nella stessa classifica. Per la par condicio, C’è posta per te è sul podio.

Grande Fratello VIP ormai è ad un passo dalla finale del 1° marzo, per questo si gode la sua ultima settimana con i doppi appuntamenti a posizioni appaiate. La Champions League è tornata in pieno svolgimento da qualche settimana, la Lazio martedì 23 febbraio ha sfidato il Bayern Monaco e la partita è stata trasmessa da Canale 5.

Le restanti posizioni potrete vederle nella clip in alto all’articolo.