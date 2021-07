Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 18 al 24 luglio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 18 e il 24 luglio 2021.

Nuovo appuntamento con la classifica degli ascolti tv ed in particolare con i 10 programmi di prima serata più visti di questa settimana che va a concludersi (da domenica 27 a sabato 3 luglio). Come sempre calcoliamo i 10 posizionamenti in ordine crescente, a seconda della media dei telespettatori che hanno seguito gli eventi in onda negli ultimi 7 giorni.

Con l’ultimo atto degli Europei di Calcio che settimana scorsa ha primeggiato nella top 10 degli ascolti tv, da ora i numeri tornano ad essere più ‘soft’. Cominciamo però dal fondo della chart dove troviamo Benvenuti al Nord pellicola trasmessa da Canale 5 sabato 24 luglio. Si tratta del sequel di Benvenuti al Sud, film che troverete nelle posizioni più alte (forse nel podio? Lo scoprite nella clip in alto che vi riassume le 10 posizioni).

Al nono posto l’ultima replica de La vita promessa prima della rimozione dal palinsesto estivo di Rai 1 che torna ai film anche per il lunedì. Rai 2 prima della sbornia olimpica ha fatto capolino all’ottavo posto con la serie tv Delitti in paradiso.

Continua l’omaggio di Rai 1 per Raffaella Carrà con il best of di Carramba! Che sorpresa, il mix della terza edizione trasmessa nell’inverno 1998 tiene la 7° posizione. Una posizione sopra – sempre su Rai 1 – ritroviamo le repliche di The Voice Senior con Antonella Clerici.

Sulla scia delle riproposizioni anche DOC – Nelle tue mani al quinto posto, mentre Superquark sfugge al podio.