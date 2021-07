Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dall’11 al 17 luglio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra l’11 e il 17 luglio 2021.

Nuovo appuntamento con la classifica degli ascolti tv ed in particolare con i 10 programmi di prima serata più visti di questa settimana che va a concludersi (da domenica 27 a sabato 3 luglio). Come sempre calcoliamo i 10 posizionamenti in ordine crescente, a seconda della media dei telespettatori che hanno seguito gli eventi in onda negli ultimi 7 giorni.

Con oggi archiviamo definitivamente la parentesi dedicata agli Europei di Calcio e per farlo facciamo riferimento a 7 giorni fa, quando tutta Italia gridava vittoria per il titolo europeo conquistato dall’Italia a discapito di un’Inghilterra sulla carta data per favorita. Domenica 11 luglio è andata in onda l’ultima partita di Euro 2020, ma Rai 1 non si è lasciata sfuggire la gallina dalle uova d’oro, così lungo la settimana ha occupato due spazi per omaggiare la Nazionale di Calcio guidata da Roberto Mancini.

Per l’occasione per una sera in access prime time è tornato anche Sogno Azzurro che, a differenza dei tiepidi risultati pre-Europeo, stavolta si è riscattato portando circa 4 milioni di telespettatori davanti allo schermo per rivivere le emozioni del lungo percorso degli azzurri.

Lasciando il calcio per dedicarci a tutt’altro intrattenimento le repliche sono ormai spalmate lungo tutte le reti, fatta eccezione per un Superquark che ha ancora da dire e dare qualcosa. L’omaggio di Rai 1 a Raffaella Carrà, tutti i martedì d’estate le storiche edizioni di Carramba. L’idea sta piacendo, la trasmissione si posiziona vicino alla top five. Temptation Island, su Canale 5, continua la sua galoppata con un ottimo posizionamento.

Per scoprire i dieci programmi più visti di questa settimana non vi basta fare altro che guardare la classifica per intero nel video sopra l’articolo.