Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 16 al 22 maggio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 16 e il 22 maggio 2021.

Nuovo appuntamento con la classifica degli ascolti tv ed in particolare con i 10 programmi di prima serata più visti di questa settimana che va a concludersi (da domenica 16 a sabato 22 maggio). Come sempre calcoliamo i 10 posizionamenti in ordine crescente, a seconda della media dei telespettatori che hanno seguito gli eventi in onda negli ultimi 7 giorni.

Si parte dal decimo posto dove ritroviamo la puntata di mercoledì 19 maggio di Chi l’ha visto, da qualche settimana tornata prepotentemente nella top 10. Indietreggia – seppur di poco – l’Isola dei Famosi, su Canale 5, il reality show condotto da Ilary Blasi riscende sotto i 3 milioni di telespettatori e si posiziona alla numero nove.

Top dieci rimane più o meno stabile al suo ottavo posto, mentre la settima è occupata da Buongiorno! Mamma che riesce a reggere nonostante una partita di calcio attesa come la finale della Coppa Italia.

La fiction di Rai 1 Chiamami ancora amore si deve accontentare del sesto posto, mentre ad aprire la fascia delle cinque trasmissioni più seguite negli ultimi 7 giorni abbiamo La compagnia del cigno 2. Montalbano non arretra, anzi, insiste: la replica di martedì 18 maggio ha registrato una crescita d’ascolto.

La settimana è stata caratterizzata soprattutto da uno degli eventi più attesi dell’anno dopo Sanremo, l’Eurovision Song Contest 2021, vinto dai Maneskin. Rai 1 ha trasmesso la finalissima della kermesse musicale, mentre a Rai 4 sono andate le semifinali. L’evento si trova sul podio, ma su quale gradino?

Come sempre, per scoprire tutto di questa settimana di ascolti tv in versione prime time, date un’occhiata al video in alto! Vi riassumeremo tutto!