Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 22 al 28 agosto 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 22 e il 28 agosto 2021.

Ad essere protagonisti in questo scorcio finale di agosto 2021 nei prime time delle reti generaliste è il film. Pellicole prevalentemente di genere commedia che si stagliano nella top 10 degli ascolti tv per la prima serata tra domenica 22 e sabato 28 agosto 2021. Pensate che su 10 posizioni, ben 7 sono occupate da film.

Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di riuscire a vedere i primi movimenti della nuova stagione televisiva ormai alle porte (si farà sul serio a partire da lunedì 6 settembre e ulteriormente dal 13), nel frattempo ci si gusta ancora l’ebbrezza di un palinsesto libero dai paletti.

Come sempre partiamo dal decimo posto dove spunta una parentesi sportiva, l’unica della chart a questo giro, gli europei di volley femminile su Rai 2 hanno interessato circa 1.660.000 telespettatori. Alla posizione successiva se ne aggiungono ben 300.000 con un ‘best of’ di A grande richiesta, varietà di Rai 1 trasmesso tra febbraio e aprile scorsi.

Sempre sulla prima rete Rai, all’ottavo posto il film Fratelli Unici con un cast formato da: Raoul Bova e Luca Argentero, Miriam Leone e Carolina Crescentini. La settima posizione, invece, è per Imparare ad amarti, un drammatico francese uscito un anno fa. Alla numero 6 un altro film che man mano passa il tempo, più ci rendiamo conto stia entrando nel grembo dei cult di Canale 5: Quasi amici, di poco sopra ai 2 milioni di telespettatori.

Stabile rispetto alla scorsa settimana Superquark, Piero Angela resta il pilastro (in tutti i sensi) della chart trovandosi per la seconda volta alla metà, posizione numero 5 per il documentario. Il quarto posto, invece, è riservato ad un film da grande classico, seppur poco trasmesso in giro: Il mostro, il sesto film da regista di Roberto Benigni.

Il podio degli ascolti tv lo scoprirete all’interno della clip in alto.