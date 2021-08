Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 15 al 21 agosto 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 15 e il 21 agosto 2021.

Settimana che non esitiamo a dire spenta per tutte le reti, nessuna esclusa. Gli ascolti TV registrati questa settimana mettono poca ciccia sotto la lente d’ingrandimento. Sembra di vedere una lotta fra piccole, peccato che le piccole in questione siano le principali reti televisive generaliste che a cavallo di una settimana post-ferragosto, ancora si godono le vacanze.

Gran parte del pubblico sta iniziando a rientrare nelle proprie case, per questo – soprattutto in questi giorni agostani – i dati di tutte le reti si sono sempre mantenuti su livelli piuttosto bassi fatta eccezione per gli eventi sportivi (vedi Olimpiadi di Tokyo).

Nonostante repliche su repliche, a fare la voce grossa sono ancora le ammiraglie Rai 1 e Canale 5, con qualche accenno di presenza anche da parte di Rai 2. E da quest’ultima rete partiamo nell’analisi di alcune posizioni della chart.

Al decimo posto troviamo il film Non avrai mai mia figlia che accarezza l’8% pieno di share ed una media di circa 1.2 milioni di spettatori. Su Canale 5, nono posto per Sharm el sheikh, un’estate indimenticabile il film di Ugo Fabrizio Giordani con protagonisti (tra i tanti) Giorgio Panariello, Enrico Brignano, Laura Torrisi, Michela Quattrociocche.

Si vira verso l’intrattenimento puro di Canzone segreta, lo show condotto da Serena Rossi riproposto il venerdì sera su Rai 1. Ancora film alla settima posizione, Balloon – Il vento della libertà in onda su canale 5 lunedì 16, mentre al sesto posto spunta Fiorella Mannoia con lo spettacolo La musica che gira intorno, trasmesso in prima visione lo scorso gennaio.

Il sempre verde Superquark si trova a metà classifica, in onda mercoledì 18 ha coinvolto quasi 1.8 milioni di teste. Una posizione sopra troviamo il film del 2016 The Founder con Micheal Keaton e Nick Offerman.

Sul podio degli ascolti tv di questa settimana troviamo due film ed una popolare fiction prossima ad una nuova serie, di chi si tratta? Non vi rimane altro che guardare il video in alto!