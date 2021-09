Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 20 al 26 settembre 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: le prime serate più seguite tra il 20 e il 27 settembre 2021.

Si entra nel vivo della nuova stagione televisiva. Un inizio sprint sul fronte degli ascolti tv su entrambi i fronti (Rai e Mediaset), una partenza che ha regalato anche i primi verdetti positivi e…meno positivi. Questa settimana sono entrate a pieno ritmo anche le fiction di casa Mediaset che hanno raggiunto risultati considerevoli. C’è stato spazio per un revival come Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 che è riuscito persino a ristabilire una situazione di parità fra Rai 1 e Canale 5 al sabato sera, una situazione che non si vedeva da diverso tempo.

Ma intanto andiamo per gradi partendo con la posizione numero 10 dove troviamo il terzo appuntamento di Grande Fratello VIP di lunedì 20/9 in cui si sono decisi i primi due nominati ufficiali di questa edizione: Davide Silvestri e Tommaso Eletti con l’uscita di quest’ultimo nella puntata del 24 settembre. Il nono posto è occupato da un grande classico del cinema, una delle pellicole più replicate di sempre: Pretty Woman con Julia Roberts e Richard Gere, trasmesso da Rai 1 lo scorso 22 settembre. Il film è riuscito a toccare quasi 2.8 milioni di telespettatori.

Scherzi a parte migliora rispetto alla scorsa settimana e si porta nuovamente sopra i 3 milioni di spettatori al terzo appuntamento lasciando fuori classifica l’ultima puntata di Da Grande con Alessandro Cattelan su Rai 1. Come detto, la fiction Mediaset riprende il suo corso da Luce dei tuoi occhi su Canale 5 che agguanta una buona settima piazza. Sesta posizione per Tale e quale show, il secondo appuntamento cala rispetto al primo ma si mantiene saldamente alla metà della chart.

La top five degli ascolti tv settimanali vede Tù sì que vales che perde una posizione rispetto a 7 giorni fa e subito sopra, seppur a poca distanza, la prima delle due serate Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 dall’Arena di Verona con Amadeus. Entrambi i programmi sono andati in onda sabato 25 settembre.

Infine il podio è tutto dedicato a serie tv e fiction, scoprite nella clip in alto chi ha avuto la meglio.