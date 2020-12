Sanremo 2021, Gerry Scotti e Zlatan Ibrahimovic sul palco con Amadeus?

Nuove indiscrezioni sul Sanremo 2021 che sarà: anche il conduttore di Caduta Libera ed il giocatore del Milan in co-conduzione?

Il Festival di Sanremo 2021 è in fase di costruzione. Come un ponteggio in allestimento, l’evento musicale-televisivo dell’anno inizia a prendere forma tra luci ed ombre. Le luci son quelle che abbiamo visto il 17 dicembre scorso, sia con l’annuncio ufficiale dei 26 BIG che caratterizzeranno la prossima edizione, sia con gli 8 giovani la gara delle ‘nuove proposte’.

Le ombre, invece, per ora sono tutte legate ad un nodo: il Festival 2021 in tempo di pandemia. Guardando il calendario, in Rai ci si augura che la morsa dei contagi allenti la presa, ristabilendo una situazione di lieve normalità anche alla luce di una campagna di sensibilizzazione al vaccino che sta per prendere il via. L’idea sarà certamente quella di puntare di più sui cantanti e sulla competizione più che sul contorno legata allo spettacolo, ma quando si tratta di Sanremo le indiscrezioni sono inevitabili.

Dunque ecco che dal quotidiano Il mattino arrivano indiscrezioni sui nomi che potrebbero affiancare Amadeus (oltre Fiorello, già assicurato). Ce ne sono ben due nel calderone e sono nomi di spicco dello sport e dello spettacolo.

Il primo è quello di Zlatan Ibrahimovic, pezzo grosso della squadra del Milan allenato da Stefano Pioli. A differenza di Cristiano Ronaldo, seduto in tribuna a godersi la sua Georgina Rodriguez nei panni di co-conduttrice, il giocatore rosso-nero potrebbe accompagnare Amadeus in conduzione “per la terza o quarta serata” secondo quanto riporta il quotidiano.

Altra succosa indiscrezione riguarda la possibile presenza di Gerry Scotti per la prima volta all’Ariston. Lo scorso febbraio, in un’intervista a FQ Magazine, il conduttore di Caduta Libera aveva affermato di aver ricevuto l’invito dal direttore artistico per essere a Sanremo 2020, peccato che il conduttore si trovava in Polonia per registrare le puntate di Chi vuol essere milionario.

C’è ancora tempo per capire se queste voci hanno le loro fondamenta, in attesa restiamo fermi sulle certezze del Sanremo che sarà.