Alberto Angela ricorda il padre Piero Angela a CTCF

Ricorda il padre per la prima volta ospite di Che Tempo Che Fa: l’omaggio di Alberto Angela al papà Piero nell’intervista con Fabio Fazio.

Alberto Angela ricorda il padre Piero, scomparso lo scorso agosto, in una chiacchierata con Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo che Fa di domenica 4 dicembre 2022.

L’occasione è data dal lancio del nuovo libro di Alberto Angela, “Nerone – La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore”, in uscita il prossimo 9 dicembre e chiamato a chiudere la trilogia dedicata a Nerone, presentato dall’autore come un ‘Joker’ della Storia. Ma il dicembre di Alberto Angela è pieno di appuntamenti: si parte domenica 25 dicembre in prima serata con Stanotte a… Milano per proseguire mercoledì 28 con il nuovo ciclo di Meraviglie – La penisola dei tesori, sempre in prime time su Rai 1.

L’intervista integrale la potete rivedere su RaiPlay: noi vi lasciamo all’estratto in cui ricorda, non senza un pizzico – ben celato – di commozione, il padre Piero, tra aneddoti, ricordi e soprattutto l’omaggio a un maestro che fino alla fine ha voluto tracciare la road map per il futuro. Anche ora che non c’è più.