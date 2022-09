Nella seconda puntata delle audizioni di X Factor 2022 non sono stati solo i “sì” dei quattro giudici a movimentare la serata, ma anche un altro “sì” che non ha nulla a che fare con il talent show, bensì con una scelta di vita ancora più importante. Tutto è accaduto chiaramente a giugno, ovvero nei giorni delle audizioni all’Allianz Cloud di Milano. Una coppia di fidanzati è diventata protagonista di un fuori programma che il pubblico presente ha potuto vedere di persona.

Un ragazzo, Simone, chiede l’attenzione di Fedez e Francesca Michielin che sono diventati improvvisamente complici del ragazzo. Simone organizza una sorpresa per la sua fidanzata nel giro di pochi minuti, chiede alla conduttrice-cantante e al giudice di poter intonare il loro brano Magnifico.

Fedez, preso alla sprovvista, va all’impronta ma ammette di non ricordare il testo del brano, al contrario della Michielin che – pur sorpresa – riesce a cantare buona parte della canzone. Simone torna verso la sua ragazza, la invita a scendere con lui in mezzo al pubblico che inizia ad intuire cosa sta per accadere.

Salgono sul palco, Fedez dice: “Credo che Simone debba dire qualcosa alla sua fidanzata“. Un tappeto musicale così non poteva che portare ad un obiettivo ormai chiaro. Simone si inginocchia: “Nei nostri 14 anni ne abbiamo passato, stiamo facendo un lungo percorso però sento già da adesso di chiederti se vuoi essere la donna della mia vita“. Anello alla mano, chiede alla sua ragazza di sposarlo.

Lei gli risponde di sì e il pubblico esplode in uno dei boati più forti di questa puntata. Il palco del talent show, per una volta, è stato il teatro dei sentimenti, oltre che dei talenti.

Queste le immagini tratte da X Factor del 22 settembre 2022