Il World Stars Football Match è l’evento benefico che apre la settimana di un appuntamento classico del campionato mondiale di Formula 1, il GP di Monaco.

Oggi, a partire dalle ore 18:45, con diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, andrà in onda la partita di calcio di beneficenza tra lo Star Team for the Children, l’associazione sportiva a scopo benefico formata da campioni dello sport e celebrità, fondata nel 1993 dal Principe Alberto II di Monaco e Mauro Serra, e l’All Stars Formula 1 Drivers, la nazionale composta dai piloti di F1.

L’evento si svolge ogni martedì della settimana del GP di Monaco. L’ultima edizione si è tenuta nel 2019: negli ultimi due anni, l’evento è saltato a causa della pandemia di COVID-19. La partita si gioca allo Stadio Louis II del Principato di Monaco e quella di quest’anno sarà la 29esima edizione.

La telecronaca sarà a cura di Carlo Vanzini e Roberto Chinchero. Il post-partita, condotto da Federica Masolin, invece, andrà in onda a partire dalle ore 21.

In campo, tra gli altri, scenderanno Nico Rosberg, il tennista Stefanos Tsitsipas, Francesco Totti, già visto ieri sera nell’Eto’o Integration Heroes Match, il ferrarista Charles Leclerc e il campione del mondo in carica Max Verstappen.

Come vedere il Gran Premio di Monaco su Sky Sport

La programmazione riguardante il Gran Premio di Monaco, che si correrà sul circuito cittadino di Montecarlo, avrà inizio venerdì 27 maggio 2022, con la conferenza piloti, che andrà in onda a partire dalle ore 10:30, e con le prime due sessioni di prove libere, che andranno in onda rispettivamente alle ore 14 e alle ore 17.

Sabato 28 maggio, invece, andranno in onda la terza sessione di prove libere (ore 13) e le qualifiche (ore 16).

La gara, invece, andrà in onda domenica 29, a partire dalle ore 15.

Il GP di Montecarlo, giunto alla 79° edizione, andrà in onda su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.