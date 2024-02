Sette episodi disponibili in streaming in modalità binge

Wolf Like Me su Prime Video, la seconda stagione è la coccola seriale di cui avevamo bisogno.

Wolf Like Me è una piccola, graziosa e delicata serie tv schiacciata dai “giganti” della serialità contemporanea. In un mondo ricco di sollecitazioni con decine di titoli che ogni mese spuntano tra le diverse piattaforme, troppo spesso rischiamo di perderci delle gemme nascoste. L’appassionato di oggi è come un antico cercatore d’oro che tra le tante pietre senza valore fatica a trovare la pepita. Soprattutto visto che spesso ci sono dei massi che vengono trasformati in oro da allucinazioni collettive mediatiche.

Prime Video, dopo la prima stagione, distribuisce in Italia anche la seconda stagione di Wolf Like Me, una serie australiana con Josh Gad e Isla Fisher, prodotta da Fifth Season per Stan in Australia e Peacock negli USA. Una favola moderna sulle fragilità e le insicurezze della vita, infarcita di metafore e di una semplice comicità naturale.

Wolf Like Me 2, la trama

Nella prima stagione di Wolf Like Me abbiamo assistito all’incontro casuale tra Gary, vedovo e padre single, con Mary vedova anche lei e sola da oltre 10 anni, scappata in Australia per lasciarsi alle spalle il mondo che conosceva. Gary ed Emma scopriranno presto il segreto di Mary: è un licantropo e nelle notti di luna piena si trasforma non ricordando quello che succede e chiudendosi in un seminterrato per proteggere gli altri e il suo segreto. L’amore che nasce tra i tre in questa seconda stagione fa un passo avanti. Mary è incinta e il problema è riuscire a partorire evitando la luna piena…

Wolf Like Me 2, la recensione

Quando si realizza una seconda stagione di una serie tv con caratteristiche ben definite, il rischio è quello di rompere la magia dell’idea da cui tutto è partito, di normalizzarla e al tempo stesso di banalizzarla. All’esatto opposto potrebbe arrivare la tentazione di complicare troppo la situazione snaturando la serie. In Wolf Like Me Abe Forsythe ha evitato ogni ostacolo riuscendo a realizzare una seconda stagione in grado di mantenere lo stile della precedente ma facendo fare dei passi avanti alla storia e ai personaggi.

La forza di Wolf Like Me sta nella fragilità emotiva dei suoi due protagonisti. Mary e Gary sono delle anime perse nella frenesia del contemporaneo, una lupa e un agnello che si incontrano e si innamorano. Sembra fin troppo banale sottolinearlo, ma la serie è tutta costruita sull’uso della metafora del lupo, della belva che esplode in modo evidente mentre negli altri resta sopita sotto strati di normalità. Lo sfogo improvviso e preoccupante che aiuta a ristabilire l’equilibrio della natura. Gary è un uomo fragile, completamente devoto alla protezione dell’amata figlia, che rivolge questo suo senso protettivo verso una donna che è così difficile da amare. Una donna che percepisce come lontana dalla sua portata e per questo è costantemente percorso dai dubbi. Mary è un lupo anche nella vita, incapace di sottostare al pregiudizio, alle oppressioni degli altri e della società. Quando Gary ed Emma entrano a far parte del suo branco, li protegge come dei cuccioli. Amare vuol dire accogliere l’altro, abbracciare le differenze, superare insieme le difficoltà.

E Mary e Gary sono l’emblema dell’amore. Grazie anche a solo 7 episodi da 20-30 minuti Wolf Like Me è una deliziosa, veloce e divertente serie tv con cui trascorrere una serata. Una coccola del cuore.

Wolf Like Me 2 il cast

Isla Fisher e Josh Gad sono i protagonisti di Wolf Like Me nei panni di Mary e Gary. Nel cast della seconda stagione ritroviamo anche Ariel Donoghue nei panni di Emma la figlia di Gary, Emma Lung è Sarah la cognata di Gary (sorella della moglie morta) mentre Anthony Taufa è Ray il compagno. In questa seconda stagione Sarah e Ray saranno coinvolti ancora di più nelle vicende di Mary e Gary. Edgar Ramirez sarà guest star di due episodi.

Wolf Like Me 2, quanti episodi sono

La seconda stagione di Wolf Like Me è composta da 7 episodi, uno in più rispetto alla precedente.

Wolf Like Me 3 si farà?

Al momento la serie non è stata ancora rinnovata ma Isla Fisher è ottimista. Il finale di stagione si presta a portare avanti la storia.