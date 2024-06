Windstorm – Contro ogni regola: trama, cast e dove vedere il film-tv tedesco

Su Italia 1 va in onda Windstorm – Contro ogni regola, film tedesco che racconta una nuova avventura della giovane Mika e del suo cavallo

Dopo un primo passaggio su Canale 5 nel 2019, Italia 1 questa sera, sabato 22 giugno 2024, alle 21:20, ripropone Windstorm – Contro ogni regola, film tedesco del 2015 e sequel di Windstorm-Liberi nel vento, in cui Mika (Hanna Binke) ed il cavallo Windstorm devono affrontare una nuova avventura.

Il film-tv è infatti il secondo capitolo della saga cinematografica tedesca che segue le vicende che vedono la giovane protagonista ed il cavallo che è riuscita a salvare dalla vendita nel primo film alle prese con un nuovo ostacolo ed i primi amori.

Windstorm-Contro ogni regola, la trama

Mika, un anno dopo gli eventi del primo film, decide di tornare nella tenuta di Kaltenbach, gestita dalla nonna Maria (Cornelia Froboess), per rivedere Windstorm. Al suo arrivo, però, si rende conto che la tenuta è a rischio fallimento, a causa di una scuola di equitazione concorrente che sta attirando numerosi giovani.

Così, andando contro la promessa fatta un anno prima, decide di iscriversi con il cavallo ad una gara, per vincere il primo premio ed ottenere il denaro necessario a mantenere aperta la tenuta della nonna. Gli allenamenti, però, sono resi complicati dal fatto che sia Mika che Windstorm iniziano ad essere distratti. Il cavallo, infatti, scappa e viene ritrovato con una cavalla bianca, di proprietà di Milan (Jannis Niewöhner), un giovane che, a sua volta, suscita l’interesse della protagonista.

Milan aiuta Mika ad allenarsi per la gara, mentre lei dà una mano a lui a salvare la cavalla. Insieme, scoprono che andare contro le regole, a volte, può servire per raggiungere un bene comune.

Windstorm – Contro ogni regola, curiosità

Il film, come la pellicola che lo precede, è tratto da un libro, ovvero “Windstorm-Ritorno a Kaltenbach”, scritto da Lea Schmidbauer, sceneggiatrice del primo film, e Kristina Magdalena Henn. Il romanzo ha avuto un buon riscontro di pubblico, tanto che poco dopo la sua pubblicazione, cinque anni fa, è stata annunciata la trasposizione cinematografica. Uscito nel 2015, anche questo film ha vinto un premio legato ad un concorso per la cinematografia per bambini.

Windstorm – Contro ogni regola, dove vederlo in streaming?

E’ possibile vedere Windstorm – Contro ogni regola in streaming su Mediaset Infinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del film.