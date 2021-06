Oggi, lunedì 28 giugno, inizia il torneo di Wimbledon. E con esso si accende ufficialmente Sky Sport Tennis, il nuovo canale sportivo di Sky dedicato al tennis, con una copertura molto puntuale di uno sport che sta vivendo una nuova epoca d’oro, con i giovani azzurri che puntano ai vertici della classifica mondiale.

Con l’avvio della 13esima edizione del più famoso e importante evento tennistico su erba al mondo ( nel 2020 è stato cancellato per la pandemia), terzo Slam della stagione, comincia anche l’avventura del canale 205.

Il torneo si disputa all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra fino a domenica 11 luglio, giorno della finale maschile (quella femminile è in programma sabato 10).

Sky Sport Tennis trasmetterà i match più importanti, con gli studi dedicati a partire dalle 15.30 fino allo studio conclusivo di fine giornata; Sky Sport Uno e Sky Sport Arena saranno anch’essi largamente dedicati a Wimbledon, quando non dovranno lasciare spazio ad altri eventi live (tipo gli Europei di calcio, di cui oggi sono in programma due ottavi di finale); 6 canali Sky Sport, dal 252 al 257, rinominati per l’occasione Wimbledon 1 (in onda anche in 4K HDR con Sky Q Satellite), Wimbledon 2, Wimbledon 3 e via dicendo, dedicati ai campi principali (Campo Centrale, Campo numero 1, Campo numero 2, Campo numero 3 e altri due che verranno definiti a seconda del programma di giornata).

Sky Sport Uno e Sky Sport Arena saranno anch’essi largamente dedicati a Wimbledon, quando non dovranno lasciare spazio ad altri eventi live; inoltre, 6 canali Sky Sport, dal 252 al 257, saranno rinominati per l’occasione Wimbledon 1 (in onda anche in 4K HDR con Sky Q Satellite), Wimbledon 2, e così via e saranno dedicati ai campi principali (Campo Centrale, Campo numero 1, Campo numero 2, Campo numero 3 e altri due che verranno definiti a seconda del programma di giornata).

Grazie allo Split Screen sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono Wimbledon (lo Split Screen è accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite).

La “squadra tennis” di Sky sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Aghemo, Paolo Ciarravano, Alessandro Lupi, Dario Massara, Antonio Nucera, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Lucio Rizzica, Nicola Roggero, Fabio Tavelli e Federico Zancan, alle telecronache, mentre al commento si alterneranno Filippo Volandri, Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Stefano Pescosolido, Laura Garrone, Gianluca Pozzi e Marco Crugnola.

Ogni sera, al termine delle partite, su Sky Sport Tennis, appuntamento con Studio Wimbledon, condotto da Eleonora Cottarelli. Insieme a lei Filippo Volandri, mentre Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi saranno in collegamento da Londra.

A seguire, Wimbledon: The Insider, affidato a Stefano Meloccaro, con Paolo Lorenzi, per raccontare dall’All England Lawn Tennis and Croquet Club il dietro le quinte del torneo londinese, anche con immagini e interviste esclusive (anche su Sky Sport Uno alle 23).

Saranno presenti quasi tutti i migliori tennisti al mondo (l’assenza più pesante è quella di Rafa Nadal): il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev, l’altro russo Andrey Rublev e lo svizzero Roger Federer.

Ben 13 gli italiani ammessi al tabellone principale, 10 uomini e 3 donne, con 4 teste di serie tra i primi 32 nel maschile, cosa mai accaduta prima in questo torneo. Si tratta di Matteo Berrettini (testa di serie numero 7), reduce dalla vittoria al Queen’s, Jannik Sinner (numero 19), Lorenzo Sonego (numero 23) e Fabio Fognini (numero 26). Gli altri italiani al via saranno Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Andreas Seppi e Salvatore Caruso. Nel femminile, al via Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan.

Di seguito la programmazione completa su Sky del torneo, anche in streaming su NOW. Ricordiamo, infine, che dal prossimo 1° luglio il canale monotematico SuperTennis sarà spostato dalla posizione 224 alla posizione 212 dell’elenco dei canali sportivi presenti su Sky, ferma restando la contemporanea presenza sul canale 64 del digitale terrestre. Qui sarà proposto un incontro al giorno di Wimbledon in differita e le finali di doppio maschile e femminile in diretta simulcast.

Lunedì 28 giugno

dalle 12 alle 22 Prima giornata Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 18 Prima giornata Sky Sport Uno

al termine dei match “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis

a seguire “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis

Martedì 29 giugno

dalle 12 alle 22 Seconda giornata Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 18 Seconda giornata Sky Sport Uno

al termine dei match “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis

a seguire “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis

Mercoledì 30 giugno

dalle 12 alle 22 Terza giornata Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 18.30 Terza giornata Sky Sport Uno

al termine dei match “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis

a seguire “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis

Giovedì 1° luglio

dalle 12 alle 22 Quarta giornata Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 18.30 Quarta giornata Sky Sport Uno

al termine dei match “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis

a seguire “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis

Venerdì 2 luglio

dalle 12 alle 22 Quinta giornata Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 18 Quinta giornata Sky Sport Uno

al termine dei match “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis

a seguire “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis

Sabato 3 luglio

dalle 12 alle 22 Sesta giornata Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 15 Sesta giornata Sky Sport Uno

al termine dei match “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis

a seguire “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis

Domenica 4 luglio

ore 22.30 “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis

Lunedì 5 luglio

dalle 12 alle 22 Settima giornata Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

al termine dei match “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis

a seguire “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis

Martedì 6 luglio

dalle 12 alle 22 Ottava giornata Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 21 Ottava giornata Sky Sport Uno

al termine dei match “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis

a seguire “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis

Mercoledì 7 luglio

dalle 12 alle 22 Nona giornata Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

dalle 12 alle 21 Nona giornata Sky Sport Uno

al termine dei match “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis

a seguire “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis

Giovedì 8 luglio

ore 12 Decima giornata Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 13.30 “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 14 Prima semifinale femminile Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 16 Seconda semifinale femminile Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

a seguire “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 18.30 Decima giornata Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

al termine dei match “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

a seguire “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis

Venerdì 9 luglio

ore 13.30 “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 14 Prima semifinale maschile Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 17 Seconda semifinale maschile Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

a seguire “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis

Sabato 10 luglio

ore 14.30 “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 15 Finale singolare femminile Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

a seguire “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

dalle 17.30 Finali doppio maschile e femminile Sky Sport Tennis

ore 22.30 “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis

Domenica 11 luglio

ore 14.30 “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 15 Finale singolare maschile Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

a seguire “Studio Wimbledon” Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 “Wimbledon: The Insider” Sky Sport Tennis