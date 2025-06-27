Whoopi Goldberg nel cast di Un Posto al Sole: l’annuncio Rai

Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026, è stato annunciato che Woopy Goldberg sarà nel cast di Un Posto al Sole.

I vertici Rai hanno annunciato una new entry nel cast di Un Posto al Sole. Si tratta dell’attrice americana Whoopy Goldberg che, per la prima volta, arriva a Napoli per un ruolo nella famosa soap Rai. La comunicazione è stata fatta durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026.

L’annuncio

“Stiamo scrivendo la linea di Whoopi Goldberg, sarà una linea molto singolare perché ci sarà anche del mistery e ci sarà un incontro sentimentale tra lei e uno dei protagonisti di Un Posto al Sole”.