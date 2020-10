Ormai sono amici per la pelle, ed abbiamo imparato anche noi a vivere le loro paure e dubbi esistenziali. Parliamo dei due protagonisti di We Are Who We Are, di cui Sky Atlantic manda in onda questa sera, 23 ottobre 2020, alle 21:15, la terza puntata, in streaming anche su Now Tv.

Le anticipazioni della terza puntata

Nel quinto episodio, Caitlin (Jordan Kristine Seamón) si prepara ad un appuntamento con Giulia, la ragazza che -in abiti maschili e facendosi chiamare Harper- ha abbordato in un bar fuori dalla base militare. Preoccupata, cerca conforto in Fraser (Jack Dylan Grazer), a cui chiede un gesto che cementificherà la loro amicizia: tagliarle i capelli in modo che somigli ad un ragazzo (video in alto).

Durante l’appuntamento, le due si baciano, ma quando Giulia rivela di sapere fin dal principio che Harper è in realtà una ragazza, Caitlin scappa spaventata. Nella stessa sera, intanto, Fraser incontra per caso Jonathan (Tom Mercier) al cinema: i due passano la serata insieme, conoscendosi meglio. Fraser, ormai, è sempre più attratto dal militare.

Nel sesto episodio, Richard (Scott Mescudi), scoperto del taglio di capelli di Caitlin, la mette in punizione, senza neanche chiederle il perché del gesto. Il padre, però, decide di portarla a caccia con sé, per ristabilire una sorta di contatto, ma ormai tra i due il rapporto è cambiato.

A notare il disagio di Caitlin è Sarah (Chloë Sevigny), madre di Fraser che, in mensa, le porge un opuscolo sul cambio di sesso: la ragazza apprezza il gesto, aprendosi con lei (video in alto). Fraser e Jonathan, intanto, decidono di passare una giornata insieme fuori dalla base: visitano la tomba del Milite Ignoto e cenano insieme. Ma Fraser rischia di rimanere deluso…

Come vedere We Are Who We Are in streaming

© Yannis Drakoulidis

E’ possibile vedere la seconda puntata di We Are Who We Are in streaming su Now Tv, dove è possibile anche rivedere le puntate già andate in onda, così come su Sky Go e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.