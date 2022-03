Stefano Accorsi potrebbe tornare su Raiuno ad interpretare il giudice Vittorio Pagani? Possibile: Vostro Onore 2, seconda stagione della serie tv remake dell’israeliana Kvodo, non è affatto da escludere per una serie di ragioni. Ovviamente, bisognerà tenere conto di diversi fattori, ma le probabilità che la storia possa andare avanti ci sono. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Vostro Onore 2 si farà?

Intervistato da Tele Sette, Accorsi si è lasciato scappare che il finale della prima stagione è aperto, proprio perché la produzione avrebbe voluto darsi la possibilità di lavorare ad un seguito in caso di successo della serie. Le prime tre serate andate in onda hanno avuto una media di 3,6 milioni di telespettatori (17,1% di share): numeri buoni, ma forse un po’ sotto le aspettative. Nonostante questo, la volontà di fare un seguito e di avere, magari, anche le idee chiare su come realizzarlo potrebbero convincere la Rai ad ordinare una seconda stagione.

Vostro Onore 2, quando va in onda?

Sulla data di uscita di una possibile seconda stagione, molto dipenderà ovviamente dagli impegni cinematografici e teatrali del suo protagonista, Stefano Accorsi, che potrebbero allungare un po’ l’attesa. Ma l’attore potrebbe anche aver riservato in agenda uno spazio proprio per le riprese della serie: la sua messa in onda potrebbe quindi avvenire già nel 2023 o, al massimo, l’anno successivo.

Vostro Onore 2, trama

Difficile fare speculazioni sulla trama della seconda stagione, che ovviamente dipende da come si conclude la prima. Sicuramente, le vicende del giudice Pagani saranno ancora centrali, così come la sua volontà di proteggere il figlio Matteo (Matteo Oscar Giuggioli) ed evitare che si sappia in giro che è stato lui a causare l’incidente in cui è rimasto ferito il giovane membro di un clan criminale che proprio Pagani ha sgominato anni prima. La trama, però, potrebbe introdurre nuovi dettagli e personaggi, ispirandosi sempre alla serie originale, durata per due stagioni.

Vostro Onore 2, cast

Alla guida del cast ritroveremmo Stefano Accorsi nei panni di Vittorio Pagani, affiancato da Matteo Oscar Giuggioli nei panni del figlio Matteo. Ma, salvo sorprese, potremmo rivedere anche Camilla Semino Favro (Ludovica), Barbara Ronchi (Sara), Leonardo Capuano (Salvatore), Francesco Colella (Paolo), Isabella Mottinelli (Camilla) e Betti Pedrazzi (Anita).

Vostro Onore 2, regista e sceneggiatori

Alla regia della prima stagione c’era Alessandro Casale, che potrebbe essere confermato dietro la macchina da presa anche della seconda stagione. A scrivere le sceneggiature, potremmo ritrovare Donatella Diamanti (Nero a metà), Laura Grimaldi (Generazione 56K), Paolo Piccirillo (Mare Fuori), Gianluca Gloria e Mario Cristiani (La Squadra). La serie è co-prodotta da Rai Fiction con Indiana Productions.

Vostro Onore 2, location

Anche in questo caso, la location dovrebbe restare Milano, che ha già ospitato le vicende della prima stagione. Il capoluogo lombardo, quindi, dovrebbe ospitare anche le riprese in esterna di un’eventuale seconda stagione, con la produzione pronta a spostarsi a Roma per le scene in interni.

Vostro Onore 2, remake

Vostro Onore è tratto da una serie israeliana, Kvodo, andata in onda dal 2017 al 2019 e creata da Ron Ninio e Shlomo Mashiach. Da quella versione, tra il 2020 ed il 2021, il network via cavo americano Showtime ha mandato in onda il remake Your Honor, che vede nel ruolo del protagonista Bryan Cranston. Negli Stati Uniti, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. Altri adattamenti sono andati in onda in Francia, Russia, India ed Austria.

Vostro Onore 2, come vederlo?

Se confermata, si può vedere la seconda stagione di Vostro Onore durante la sua messa in onda televisiva su Raiuno, ma anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, su cui è possibile rivedere la prima stagione.