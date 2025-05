“Vorrei tornare ad Amici”, Andreas Muller e l’appello a Maria. Perché era andato via?

Più chiaro di così non sarebbe potuto essere e adesso spetterà a Maria De Filippi decidere se accogliere questa richiesta e pensarci davvero o, semplicemente soprassedere. Andreas Muller ha dichiarato che gli piacerebbe molto tornare ad Amici nelle vesti di insegnante di danza, una richiesta – quella dell’ex vincitore di Amici – che è stata molto diretta.

Non sarebbe la prima volta, del resto, che ex concorrenti tornino nel programma nelle vesti di docenti. Dopo aver fatto il loro percorso professionale, sedere in cattedra è una grande ambizione per molti ex allievi ed è capitato talmente tanto spesso, che potrebbe essere una costante vera e propria dello show di Canale Cinque. Quale scelta migliore – dal punto di vista degli ascolti – se non far tornare alcuni degli amati protagonisti nel programma? E Maria De Filippi sappiamo bene come “non sbagli un colpo”.

Cosa ha chiesto Andreas Muller a Maria De Filippi

Andreas Muller vorrebbe diventare uno degli insegnanti di danza di Amici, è questo quanto si evince dalle parole usate in un’intervista a Nuovo Tv. Compagno di Veronica Peparini, ex insegnante anche lei del talent, dalla quale ha avuto due gemelle, è pronto a fare un ritorno in grande stile nel programma che l’ha reso famoso e che ha vinto.

Il ballerino ha spiegato che tornerebbe a lavorare ad Amici perché, secondo lui, è il programma che più offre a livello di danza in Italia. Muller ha anche chiarito come, trattandosi di un contesto che conosce bene, gli piacerebbe davvero tanto poter tornare lì. “Mi piacerebbe molto. Ad Amici mi sono nutrito di danza (…)“. Il compagno della Peparini ha raccontato che dopo aver vinto il talent ha fatto diversi spettacoli dal vivo, sia ai concerti che al teatro, dunque, si sente cresciuto professionale e crede di essere pronto per poter tornare ad Amici come insegnante.

E’ certo di avere le conoscenze e le competenze giuste per fare l’insegnante di danza nella scuola di Canale Cinque: “(…) Tornare ad Amici significherebbe chiudere un cerchio nel programma più importante della televisione italiana”. L’appello è stato davvero molto chiaro e difficilmente non sarà arrivato alle orecchie di Maria De Filippi, ora bisognerà comprendere se davvero deciderà di rispondere a “questa candidatura”.

Entrato a far parte del gruppo di ballo della scuola come ballerino professionista e assistente, Andrea Muller nel 2020 aveva lasciato Amici perché, come lui stesso spiegò all’epoca sui social, aveva bisogno di una pausa per dedicarsi ad altro, venendo da molti anni intensi dal punto di vista professionale.

Intanto la conduttrice sarà invitata al matrimonio di Veronica Peparini e Andreas Muller, che sarà a Roma il prossimo settembre. Il ballerino ha chiarito che non sarebbe potuto essere altrimenti, visto come Maria De Filippi sia una persona importante sia per lui che per la futura moglie. “(…) Siamo stati fortunati a conoscerla e lavorare con lei (…)“, ha aggiunto il ballerino. La cerimonia promette di essere davvero emozionante, Muller ha anticipato alcuni dettagli, tra cui quello che saranno le due gemelline a portare le fedi ai genitori.