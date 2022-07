Vorrei dirti che… è il titolo del nuovo programma di Rai 2 per la stagione 2022/2023 condotto da Elisa Isoardi. Un programma presentato dai palinsesti Rai “a metà tra il factual e l’emotainment“. Vediamo in cosa consiste e tutte le informazioni su questa novità:

Vorrei dirti che…, il programma

La conduttrice si metterà in viaggio per l’Italia a scovare storie da raccontare puntando soprattutto sulle vicende più toccanti. In ogni puntata la conduttrice si trova nella città in cui abita il protagonista: una persona comune che ha contattato il programma perché vuole ringraziare o chiedere scusa a un proprio familiare. L’obiettivo è quello di preparargli un pranzo indimenticabile che trae ispirazione dai ricordi domenicali d’infanzia e dalle ricette entrate a far parte del patrimonio di famiglia.

In Vorrei dirti che… dunque entra in campo il lato cooking, la conduttrice e il protagonista della storia devono decidere quali sono i piatti giusti per il menù del pranzo. Le ricette e gli ingredienti sono scelti in base ai ricordi e ai gusti del destinatario. Si recano quindi

al mercato rionale della città per acquistare gli ingredienti necessari. La spesa è un’ottima occasione per parlare con la gente del luogo e raccontare i prodotti tipici del territorio addentrandosi nell’aspetto culturale del paese che si va a visitare.

Una volta organizzati, la collaborazione di un cuoco (che varia di puntata in puntata) li aiuterà a preparare la ricetta al meglio.

Al momento culmine del racconto il destinatario del messaggio, ignaro della sorpresa, viene invitato a casa del famigliare. Una volta accomodati a tavola, Elisa Isoardi e il destinatario condividono le pietanze mentre si conosce meglio la persona in questione.

Al termine gli verrà letta una lettera da parte del mittente (che può essere di ringraziamento, di scuse o altro) chiudendo così il pranzo.

Vorrei dirti che…, puntate

Il nuovo programma di Rai 2 andrà in onda tutte le domeniche pomeriggio.

Vorrei dirti che…, chi conduce

A condurlo sarà Elisa Isoardi (come anticipato da TvBlog a fine maggio 2022) che ritorna con un programma tutto suo in Rai dopo a due anni e mezzo dalla fine de La prova del cuoco. In un’intervista concessa a Leggo.it ha dichiarato:

Se sono qui devo dire grazie a tante persone tra cui Mara Venier. Hanno già parlato di rivalità (Vorrei dirti che… sarà trasmesso nell’orario in cui Rai 1 è in corso Domenica IN, ndr) ma Mara non si tocca. Mara è la numero uno. Lei è stata la prima rivolermi in Rai dopo l’esperienza passata nell’altra azienda quindi devo soltanto dirle grazie. E poi Bianca Berlinguer: sono andata spesso a Cartabianca, un salotto di prestigio.

Il ritorno alla conduzione di un programma tutto suo:

Lo vivo come un nuovo inizio, una rinascita, una resurrezione vera e propria. Sono felice ed emozionata. Ma non ci credi mai fino in fondo, almeno fino a quando non entri in studio e dici “ok, è tutto vero”.

Vorrei dirti che…, quando va in onda

La partenza della prima edizione è prevista da domenica 11 settembre alle ore 15:00 su Rai 2.