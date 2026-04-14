Vincitore GF VIP 2026, il nome favorito: il verdetto che nessuno si aspettava, le quote vincenti dei bookmakers

Il primo mese nella Casa del Grande Fratello VIP ha agito come un setaccio spietato.

Sotto la conduzione di Ilary Blasi, le maschere hanno iniziato a cedere, e se all’interno delle mura di Cinecittà regna l’incertezza, fuori la sentenza dei bookmakers è già arrivata, fragorosa e inaspettata, come si evince dal confronto quote vincenti Grande Fratello di Superscommesse.it.

Le gerarchie che sembravano blindate alla vigilia sono state polverizzate da una metamorfosi che nessuno aveva previsto, trasformando quella che era un’outsider nella nuova regina assoluta dei pronostici.

Il fenomeno Alessandra Mussolini e il crollo delle certezze

Il caso più eclatante di questa edizione è senza dubbio quello di Alessandra Mussolini. Partita nel totale scetticismo degli analisti con una quota che sfiorava l’impossibile, l’ex politica ha messo in atto una scalata vertiginosa, diventando in poche settimane la candidata numero uno al trionfo finale.

La sua capacità di dettare l’agenda delle discussioni ha convinto scommettitori e pubblico, rendendo la sua vittoria l’evento più probabile del 2026.

Al contrario, chi sembra aver perso smalto è Paola Caruso. La showgirl, che ad aprile godeva di un ampio consenso, sta vivendo un momento di appannamento: le sue quotazioni sono in netto calo, segno che il feeling con i telespettatori si è incrinato, lasciando spazio a nuovi protagonisti pronti a scipparle il posto in finale.

La rivincita degli outsider: da Todaro alla Elia

Mentre i giganti barcollano, c’è chi avanza nell’ombra con una costanza chirurgica. Antonella Elia si conferma una certezza granitica, tallonando la Mussolini e mantenendo una posizione di assoluto privilegio nelle preferenze degli esperti.

Ma la vera sorpresa “silenziosa” di questo mese porta il nome di Raimondo Todaro. L’ex professore di Amici ha compiuto un balzo in avanti impressionante, dimezzando quasi la sua quota e candidandosi ufficialmente come il grande guastafeste di questa edizione.

Il suo approccio misurato sembra essere l’antidoto perfetto all’esuberanza delle sue colleghe.

Poco distante dal podio si muove con intelligenza Adriana Volpe, seguita a ruota da un terzetto agguerrito che non ha ancora giocato tutte le sue carte: Renato Biancardi, Francesca Manzini e Raul Dumitras. Le loro quotazioni oscillano, ma restano pericolosamente vicine ai vertici, pronte a sfruttare il prossimo passo falso dei favoriti.

Il rischio eliminazione e l’abisso dei meno quotati

In questa giostra di cifre e scommesse, c’è anche chi guarda l’abisso. Se la parte alta della classifica brilla, per Marco Berry e soprattutto per Lucia Ilardo la strada sembra ormai segnata.

La Ilardo, in particolare, risulta attualmente la concorrente meno accreditata per la vittoria finale, con una valutazione che la vede lontanissima dai giochi di potere dei primi della classe.

In un reality dove tutto può cambiare in una notte, la domanda resta una sola: assisteremo a un altro miracolo o il destino dei “gieffini” è già scritto nelle lavagne dei bookmakers?