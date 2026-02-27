Vincenzo Schettini: età, vita privata, studi, dove vive, profilo Instagram

Carriera e vita privata di Vincenzo Schettini, il prof della tv che stasera sarà ospite a Sanremo

Vincenzo Schettini, conosciuto come il volto dietro il popolare progetto “La Fisica che ci Piace”, è pronto a fare il suo debutto ufficiale, stasera 27 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2026.

Dopo ore di fughe di notizie e polemiche, la sua partecipazione è stata confermata durante la consueta conferenza stampa della kermesse.

Chi è Vincenzo Schettini

Nato a Castellana Grotte nel 1977, Vincenzo Schettini ha sempre unito la sua passione per la fisica con quella per la musica. Fin da giovane, si è dedicato allo studio del violino, laureandosi poi in Fisica. Ma la sua carriera non si è fermata alla tradizionale carriera da docente.

Nel 2015, ha fondato il canale YouTube La Fisica che ci Piace, proponendo esperimenti scientifici semplici e coinvolgenti. Il suo approccio ha presto catturato l’attenzione di milioni di follower, facendo di lui uno dei divulgatori più seguiti e apprezzati d’Italia.

Nel 2022, il suo libro “La Fisica che ci Piace” è diventato un best-seller, con oltre 100.000 copie vendute, e ha vinto il premio Elsa Morante Ragazzi Esperienze. Nel 2023, ha pubblicato il suo secondo libro, “Ci vuole un fisico bestiale“, dove racconta le storie dei grandi fisici che hanno segnato la storia della scienza.

Il successo di Schettini si è esteso anche alla televisione, con la conduzione del programma “La Fisica dell’Amore” su Rai 2, dove esplora la scienza dietro le emozioni umane.

La vita privata: chi è il compagno Francesco

Schettini ha un compagno che si chiama Francesco. Lontano dai riflettori lavora nel mondo del recupero creditizio e ha 42 anni. Nel 2025, il professore ha fatto coming out, dichiarando la sua omosessualità attraverso un video sui suoi canali social. “Quando ho capito di essere gay l’ho voluto dire subito ai mie genitori ed è stato estremamente difficile e traumatico. Si è creata una frattura in quel momento tra loro e me. Io credevo di fare una cosa buona dicendolo, forse ho sbagliato il modo e in quel momento loro non erano preparati”, ha dichiarato in un’intervista.

Oggi il suo rapporto con i genitori è migliorato, anche se c’è voluto del tempo per ricostruire un equilibrio: “E’ stata dura ma sono convinto che quella situazione conflittuale sia servita perché ora ci amiamo molto più di quanto ci amavamo prima”.