Stasera, mercoledì 26 maggio 2021, al Gdansk Stadium di Danzica in Polonia andrà in scena la finale di Europa League, Villarreal-Manchester United. La partita, con calcio di inizio alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8 e sarà visibile agli abbonati su Sky (oltre che su NOW e SkyGo).

Da una parte gli spagnoli allenati da Unai Emery, specialista in finali in questa competizione, dall’altra gli inglesi di Ole Gunnar Solskjaer. I primi in semifinale hanno avuto la meglio sull’Arsenal, i secondi invece hanno superato la Roma. Lo scorso anno a vincere l’Europa League fu il Siviglia.

La telecronaca della gara di stasera sarà affidata a Federico Zancan, affiancato nel commento da Daniele Adani; gli inviati saranno Giorgia Cenni e Gianluigi Bagnulo.

Alle 20.00 e alle 23.00, su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e anche su Sky Sport 24, sono previsti i studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; insieme a lui Massimo Ambrosini, Matteo Marani, Riccardo Trevisani e Margherita Cirillo.

Ricordiamo che sabato prossimo sarà la volta dell’altra finale europea, quella cioè di Champions League, tra Chelsea e Manchester City (che sarà visibile anche in chiaro, su Canale 5). E dall’11 giugno via agli Europei, aperti peraltro da Italia-Turchia, in programma allo stadio Olimpico di Roma.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva di Villarreal-Manchester United di stasera.

VILLARREAL-MANCHESTER UNITED in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Football (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e in 4K HDR con Sky Q Satellite.