Vigil – Indagine a Bordo su Sky e NOW una claustrofobica miniserie a bordo di un sottomarino nucleare

Debutta su Sky Atlantic e in streaming su NOW la miniserie Vigil – Indagine A Bordo con i primi due episodi disponibili da lunedì 7 febbraio anche on demand. La serie è stato un “discreto” successo su BBC con oltre 10 milioni di spettatori per un thriller claustrofobico a bordo di un sottomarino tra omicidi e scenari geopolitici internazionali. La serie è creata da Tom Edge ed è composta in tutto da 6 episodi.

Vigil – Indagine a Bordo, la trama

La miniserie si apre con una barca di pescatori in avaria, apparentemente trascinata sott’acqua da qualcosa. E andando in profondità scorgiamo un sottomarino passare proprio in quei momenti. Ma a bordo del sottomarino Vigil, parte del programma Trident del Regno Unito realmente attivo e che prevede la presenza nelle acque di sottomarini nucleari come forma di deterrente verso possibili nemici, ci arriviamo insieme alla detective Amy Silva chiamata a indagare per un omicidio avvenuto a bordo.

Intanto a Glasgow la sergente Kirsten Longacre porta avanti le indagini in parallelo potendo inviare solo dei brevi messaggi ma senza ricevere aggiornamenti dal sottomarino che deve restare isolato per evitare di poter essere intercettato. La polizia scozzese finirà per scontrarsi con la marina Britannica e i servizi segreti, al centro di un complesso intreccio internazionale, mentre a bordo la vita per la detective Silva non è facile.

Vigil – Indagine a Bordo è l’ennesimo tassello di una tradizione di miniserie inglesi sopraffine, capaci di intrattenere con una scrittura di altissimo livello con una costruzione precisa e perfetta di ogni singola puntata, grazie all’alternanza tra colpi di scena, svolte, momenti emozionali e d’azione. Tutto questo è quello che ha reso unica l’industria dell’intrattenimento inglese.

L’aspetto ancor più interessante e sempre utile da ricordare, è che si tratta di un prodotto trasmesso dalla tv pubblica del Regno Unito e capace di raccogliere oltre 10 milioni di spettatori tra ascolti live e on demand, ma al tempo stesso perfettamente compatibile con la programmazione d’autore di un canale come Sky Atlantic (perchè anche l’identità è ancora importante nonostante lo streaming e l’on demand). Una televisione pubblica che affida il ruolo da protagonista a una donna che ha riscoperto l’amore dopo una tragedia, grazie a un’altra donna, che soffre di depressione, tutti aspetti che sono parte del racconto e non il suo fulcro.

E ancora una televisione pubblica che in una miniserie thriller instilla dubbi su sistemi di difesa governativi, mostra la fragilità di un’istituzione come la marina militare, rompe quel rituale di perfezione dell’apparato che sembra intoccabile per chi riceve il canone (anche se chissà fino a quando visto che pare vogliano abolirlo su quelle sponde).

Tutti questi temi Vigil li inserisce in una storia claustrofobica, ambientata in un luogo senza luce naturale, cupo, soffocante come un sottomarino, aggiungendo tensione a una serie tv che ne ha già a sufficienza. Una buona serie tv di cui vorrete vedere presto tutte le puntate.

Vigil – Indagine a Bordo, il cast

Il successo di Vigil – Indagine a Bordo è in gran parte legato al cast ricco di volti noti della serialità britannica e non solo a partire da Suranne Jones, protagonista di Gentleman Jack e Doctor Foster, che interpreta la detective Amy Silva mandata a indagare a bordo della Vigil. La sua collega e compagna il sergente Kirsten Longacre è interpretata da Rose Leslie, attrice scozzese vista in Game of Thrones, The Good Fight e che vedremo al cinema in Assassinio sul Nilo.

Il comandante del sottomarino è Paterson Joseph (Timeless), Martin Compston è Craig Burke, Shaun Evans è Elliot Glover che assiste Amy Silva a bordo della Vigil, il vice comandante è interpretato da Adam Jones (Belgravia, Doctor Foster), Connor Swindelis (Adam in Sex Education) è il tenente Hadlow. Mentre tra i personaggi rimasti a terra c’è Gary Lewis (Outlander, Billy Elliot) nei panni del detective capo della polizia scozzese, Lauren Lyle è l’attivista Jade Antoniak e molti altri ancora.

Vigil – Indagine a Bordo, quando su Sky?

L’appuntamento con Vigil – Indagine a Bordo è su Sky Atlantic il lunedì sera dal 7 febbraio per 3 lunedì considerando che in tutto sono 6 episodi. Il finale sarà quindi in onda lunedì 21 febbraio. Naturalmente gli episodi sono anche in streaming su NOW e disponibili su Sky OnDemand.

Vigil – Indagine a Bordo, ci sarà una seconda stagione?

La produzione inglese World Productions, trasmessa su BBC One lo scorso settembre e distribuita da ITV nel mondo (da Peacock negli USA ad Arte in Francia e Germania) è presentata come una miniserie in 6 parti. Considerando anche il titolo collegato al nome del sottomarino al centro della vicenda, è difficile immaginarne un seguito.

Infatti piuttosto che riprendere i personaggi del sottomarino potrebbe essere più interessante vedere le due protagoniste interpretate da Suranne Jones e Rose Leslie, alle prese con un altro caso. Ma a quel punto sarebbe un’altra serie. Chissà che non ci stiano pensando..