Via barba e capelli rasati a zero: la trasformazione di Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi trasformato: rasati barba e capelli. Il giornalista ha accettato di pagare pegno: il risultato è sorprendente.

L’Isola dei Famosi 2025 procede verso le sue fasi finali. Il reality dei naufraghi, nonostante i cambiamenti apportati, non ha conquistato l’Auditel sperato, anche se nell’ultime puntate c’è stato un lieve miglioramento. La crescita degli ascolti della puntata dell’11 Giugno è dovuta a diversi fattori, ma soprattutto al momento iconico che ha visto Mario Adinolfi e Mirko Frezza accettare la proposta dello spirito dell’Isola. I due naufraghi hanno pagato pegno per ottenere l’immunità alle nomination e per mangiare un gustosa bistecca.

Anche in questa edizione non poteva mancare il temuto taglio di capelli. E se Rezza ha accettato di farsi fare un tatuaggio, Adinolfi si è spinto ben oltre. Il naufrago si è fatto rasare barba e capelli da Pierpaolo Petrelli. Il giornalista ha così subito una trasformazione radicale che ha suscitato la reazione degli ospiti in studio: da Simona Ventura a Veronica Gentili, ma anche Giuseppe Cruciani tutti hanno sottolineato il coraggio di Adinolfi. Il naufrago ha anche potuto mangiare una gustosa bistecca, premio che ha apprezzato molto di più della nomination.

“In questo momento sto solo pensando a mia moglie”, ha detto ironico Adinolfi. Il giornalista, noto per le sue idee eccessivamente conservatrici, ha detto si all’Isola per dimostrare che anche una persona con i suoi limiti fisici è in grado di affrontare certe sfide. Certo ha ottenuto alcuni privilegi rispetto agli altri naufraghi, ma fino ad oggi si è dimostrato determinato ad arrivare fino alla fine del format. In Honduras ha anche rivelato alcuni retroscena della sua vita privata e dei drammi vissuti in famiglia come il suicidio della sorella che considera la causa scatenante della sua obesità.

Mario Adinolfi, il simbolo dell’edizione in corso dell’Isola dei Famosi

Senza capelli e barba Mario Adinolfi sembra davvero un’altra persona. Se poi si considera che ha perso molto peso il giornalista ha subito una vera trasformazione. E se negli ultimo giorni il naufrago ha dato segnali di stanchezza, durante la diretta è apparso sicuramente più sereno. Del resto Adinolfi è considerato il simbolo dell’edizione in corso dell‘Isola dei famosi, è il concorrente che ha suscitato maggiore attenzione e curiosità.

Adinolfi ha anche ammesso che il reality gli ha regalato un’altra vita, ha capito che per convivere nel difficile contesto doveva ricorrere alla sua forza interiore e così è riuscito a mettersi in gioco: “Dopo una prima fase iniziale difficile emotivamente, ho scelto una strada diversa, cercando di mettermi davvero alla pari con tutti i miei amici e fondamentalmente ascoltando”.

“Ascoltare gli altri mi ha aiutato”, le parole inattese di Mario Adinolfi

Il giornalista ha dovuto ammettere che l’Isola gli ha dato l’opportunità di mettere a fuoco alcune situazioni: “Ho ascoltato segmenti di vita, bisogni, ambizioni, speranze e ricordi. È veramente un patrimonio che mi ha toccato, c‘è un’umanità molto varia qua. L’isola mi ha regalato, seppur parzialmente e per qualche settimana, un’altra vita”.

Adinolfi resta in Honduras, ha evitato anche le nomination, e non è escluso che possa arrivare in finale e ottenere il consenso del pubblico. Il reality ha avuto su di lui un effetto che non si aspettava e per ora sta vivendo, visto anche il contesto difficile, una vita diversa da quella a cui è abituato.