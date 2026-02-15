Veronica Peparini: età, dove vive, i figli, l’ex marito famoso. Tutto sulla maestra di Amici

Classe 1971, Veronica Peparini il prossimo 25 febbraio compirà 55 anni. Tornata a essere una delle insegnanti di ballo di Amici di Maria De Filippi, nel periodo della sua assenza dalla scuola di Canale 5 ha partecipato anche al reality La Talpa, aggiungendo un altro tassello alle sue esperienze televisive.

La Peparini si è avvicinata al mondo della danza quando era solo una bambina, i genitori – titolari di un piccolo negozio di calzature a Roma – iscrissero lei e il fratello Giuliano in una prestigiosa scuola di danza. I due sono praticamente cresciuti assieme dal punto di vista artistico, raggiungendo entrambi grandi successi, il fratello infatti è un rinomato coreografo.

Dove vive Veronica Peparini, quanti figli ha, chi è l’ex marito

Il suo debutto in televisione è avvenuto con programmi del calibro di Miss Italia e Top of the Pops, dove ha lavorato come coreografa. Ma è sicuramente la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi ad averla resa nota al gande pubblico. La sua prima esperienza nel talent show risale al 2013 e da quel momento il suo successo non si è mai arrestato, ha collaborato con star internazionali come Ricky Martin e Robbie Williams, mentre in Italia ha lavorato con artisti come Elisa e Tiziano Ferro.

Veronica Peparini è stata sposata con Fabrizio Prolli, ballerino dal quale ha avuto i suoi primi due figli, Daniele e Olivia. Il loro matrimonio è però è finito, ma oggi i due ex conservano un ottimo rapporto, tanto che li vediamo spesso assieme festeggiare i compleanni dei figli o altre ricorrenze legate a loro. Daniele e Oliva sono entrambi legati al mondo della danza, li abbiamo visti entrambi – in occasioni diverse – esibirsi nello studio di Amici. Nel 2017 l’insegnante di Amici ha conosciuto Andreas Muller, ex allievo della sedicesima edizione del talent. Nonostante la grande differenza d’età, lui ha 26 anni in meno di lei, sono molto affiatati e innamorati.

Il 18 marzo del 2024 sono diventati genitori di due bellissime gemelle, Penelope e Ginevra, esperienza che hanno documentato entrambi sui social, raccontando a chi li segue la loro grande emozione. Andreas Mueller e Veronica Peparini a distanza di all’incirca un anno dalla nascita delle loro bambine, hanno deciso di sposarsi. Le nozze sono state documentate da Verissimo, che ha trasmesso molte immagini dell’emozionante cerimonia.

La coppia vive a Roma, a breve si trasferirà in un nuovo meraviglioso appartamento che si trova all’Appio Tuscolano, una grande dimora i cui lavori sono ancora in corso. Sono stati proprio Veronica Peparini e Andreas Mueller a mostrare ai loro followers come sarà la casa una volta che sarà conclusa. Il punto di forza della nuova dimora è sicuramente la gigantesca terrazza che abbraccia l’intero appartamento.