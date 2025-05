Veronica Gentili, chi è il fidanzato di 9 anni più grande

Una storia d’amore ben consolidata, arricchita dalle passioni in comune e dal desiderio di riservatezza. Il compagno di Veronica Gentili non appartiene al mondo televisivo

Dai programmi di approfondimento politico di Rete Quattro a Le Iene di Italia Uno fino a L’Isola dei Famosi su Canale Cinque: Veronica Gentili è inarrestabile. Questa nuova avventura televisiva in collegamento con l’Honduras, conferma la di fiducia di Pier Silvio Berlusconi in lei, che la proietta ancor più stabilmente nel firmamento televisivo.

Classe 1982, Veronica Gentili ha conquistato il pubblico grazie al suo stile sobrio ma deciso, un mix che si unisce all’eleganza del linguaggio giornalistico ma che nel suo caso riflette anche la grinta di chi ama mettersi in gioco e di chi ha una formazione teatrale.

La conduttrice romana sta dimostrando una spiccata versatilità, accompagnata da un curriculum ricco di successi. Nonostante la fama, Veronica ama la privacy e infatti la sua vita privata è avvolta da un’aura di discrezione che non passa inosservata. Nessun clamore, nessuna sovraesposizione mediatica: la Gentili ha sempre scelto di proteggere il proprio mondo personale, lontano da flash e copertine.

Un uomo di cultura che non ama le luci dei riflettori

Veronica Gentili è riuscita a ritagliarsi un posto speciale in Mediaset, tanto da essere oggi una delle sue conduttrici di punta. maggiore visibilità vuol dire anche maggiore interesse da parte del pubblico nei suoi confronti, che si chiede se la bellissima 43enne, che ha esordito al cinema nel 1999 con una parte nel film di Gabriele Muccino, Come te nessuno mai, abbia il cuore impegnato.

Ebbene si, grazie ad alcune interviste, è noto che Gentili ha qualcosa da raccontare che riguarda la sua sfera sentimentale. Veronica infatti è legata da anni a un uomo che condivide con lei l’amore per la cultura e la scrittura. Un uomo che le è accanto lontano dai riflettori e che, in più di un’occasione, ha saputo restare dietro le quinte, supportandola con discrezione e complicità.

Il suo nome è Massimo Galimberti. Sceneggiatore, docente universitario e consulente editoriale, Galimberti è il compagno di Veronica da molto tempo. Di origini abruzzesi ma romano d’adozione, ha nove anni in più della giornalista, ma i due sembrano perfettamente allineati in gusti e passioni. Pur lavorando entrambi nel mondo della comunicazione, i loro ambiti sono diversi e ben distinti: lei nel giornalismo d’inchiesta e nell’intrattenimento televisivo, lui nel dietro le quinte di cinema e tv, dove svolge ruoli creativi e organizzativi.

Una delle rare volte in cui Veronica ha parlato del loro rapporto, lo ha fatto con ironia e affetto. “Massimo è fantastico”, ha raccontato in un’intervista rilasciata tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni. , “anche se non sono una donna di casa: a fare la spesa e cucinare pensa lui, ed è bravissimo”. Un quadretto domestico in cui, però, ogni tanto si accende qualche piccolo battibecco, soprattutto a causa del telecomando. “Fino alle dieci di sera comando io”, ha aggiunto ridendo, “poi tocca a lui con film e serie tv”.

I due convivono da anni, ma il matrimonio non è mai stato una priorità. Niente figli per ora, e nessuna corsa verso le tappe convenzionali. La loro sembra una relazione solida, fatta di equilibri spontanei e rispetto reciproco. Veronica ha sempre difeso con forza questa privacy, lasciando parlare i fatti e tenendo il gossip fuori dalla porta. Una scelta che si riflette anche nell’assenza di foto insieme sui social.