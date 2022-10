Vativision è realtà: ne avevamo annunciato il progetto nell’ottobre 2019 e tre anni dopo la piattaforma dedicata completamente alla cristianità, alla sua storia, ai suoi testimoni e ai suoi valori sbarca su Chili. Il giorno del debutto non è scelto a caso: la partnership tra Vativision e Chili diventa visibile al pubblico da martedì 4 ottobre, giorno in cui si festeggia San Francesco di Assisi, patrono d’Italia.

Il canale si presenta come una piattaforma di contenuti on demand da far impallidire Tv2000 e il CTV: il primo ha un palinsesto che integra contenuti di attualità, intrattenimento e film non strettamente religiosi, mentre il Centro Televisivo Vaticano ha una solida tradizione nella copertura degli eventi live della cristianità, ma con un taglio che sembra quasi asciutto e cronachistico rispetto all’offerta proposta da Vativision (già visibile peraltro su Vativision.com).

A disposizione dgli spettatori documentari e biografie sulle vite dei santi, Papi e beati, reportage e podcast sulla storia cristiana, film, serie tv e servizi di ispirazione religiosa tra testimoni di fede e miracoli eucaristici, passando per l’arte e i capolavori della Città del Vaticano: un’offerta on demand (TVOD/AVOD) disponibile su Chili.com senza ulteriori abbonamenti, ma con alcuni contenuti fruibili tramite noleggio o acquisto. La missione della piattaforma è quello di “diffondere fede, arte e cultura attraverso contenuti e prodotti di alta qualità“.

“Fin dalla nostra nascita ci siamo proposti l’obiettivo di diffondere temi e valori cristiani dando un contributo importante alla profonda innovazione nelle modalità di veicolazione del messaggio cattolico. Il passaggio su una diffusissima piattaforma ad ampio respiro segna un passo importante in questa direzione”

ha dichiarato dice Luigi Tornari, Amministratore Delegato di Vativision. Gli fa eco l’amministratore delegato di CHILI, Giorgio Tacchia:

“Siamo felici di annunciare la partnership con Vativision: una collaborazione che ribadisce a chiare lettere il ruolo di CHILI come una delle principali voci dello streaming del nostro Paese, il Paese del Vaticano e del Papa. […]”.

A supportare Vativision ci sono Intesa Sanpaolo e Fondazione San Giovanni XXIII. Che il Signore sia con loro…