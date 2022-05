Urban Scouters, su La7d un modo inedito di scoprire le città

Scoprire angoli inediti delle città italiane grazie al monopattino elettrico: è questo lo spirito di Urban Scouters, nuovo spazio settimanale dedicato al viaggio che debutta questa domenica, 29 maggio, alle 18.20 su La7d. Condotto dalla giornalista e speaker radiofonica Elisa Sciuto, ogni puntata si presenta come una sorta di video diario che parte da spunti social per diventare un contenuto adatto alla tv.

La logica è quella di girare in città anche straordinariamente famose cercando angoli e luoghi misconosciuti seguendo tre temi precisi, espressi tramite hashtag ovvero #Food, #Handicraft e #StreetArt: a bordo dei propri monopattini elettrici gli ‘Urban Scouters’ vanno alla ricerca di luoghi noti e amati da chi vive nei quartieri, per far scoprire così quei piccoli tesori che raccontano davvero un luogo anche a chi è solo di passaggio o a chi vive in altre zone della stessa città.

Lo strumento principe del racconto degli urban scouters non può essere che il cellulare: lì la ‘crew’ raccoglie immagini, interviste, percorsi che si trasformano in stories e quindi in scene che costituiscono il nerbo di ogni puntata. Si parte da un luogo simbolo della città protagonista – tra le prime a essere esplorate ci sono Roma, Milano e Torino – per andare a scovare i posti meno ‘mondani’ e più veraci nel rapporto col tessuto stesso della città e dei suoi abitanti. Non mancano degli ospiti, incrociati lungo il cammino: ospiti che diventano in qualche modo la voce narrante di un mondo quasi sconosciuto, di nicchia, raccontato attraverso il ricordo delle proprie esperienze personali.

Urban Scouters è un format originale di branded entertainment – realizzato da Friends Media Broadcasting solution in collaborazione con la divisione brand Solutions di CairoRcs Media affidata ad Alessandro Valentini, Head of Business Tv .