Lanciato nel 2010 e destinato, almeno nelle intenzioni, ad un pubblico giovane e femminile, La7d, secondo canale di proprietà del gruppo Cairo Communication, con il trascorrere degli anni, è diventato sostanzialmente un canale generalista. È sufficiente pensare che, recentemente, il canale ha anche trasmesso partite della Roshn Saudi League, il ricchissimo campionato arabo di calcio dove attualmente giocano Cristiano Ronaldo, Neymar e altri campioni.

Oggi, La7d prova a rilanciarsi, nella speranza di dare per la prima volta una propria identità al canale, con 1500 ore di nuovi prodotti, tra serie tv, film, eventi sportivi e programmi factual.

Per l’occasione, anche il logo del canale subirà un restyling, soprattutto per quanto riguarda la “d”, con una nuova veste grafica che amplificherà la “vicinanza distintiva” con La7, stando al comunicato stampa. La tagline sarà “Si accende l’emozione”. La nuova La7d si accenderà precisamente il 29 aprile 2024.

Tra le prime novità annunciate, troviamo la messa in onda di serie tv di successo come Desperate Housewives, Bull, Modern Family e Scandal. Per quanto riguarda i factual, invece, andranno in onda Sconosciuti e Ci vediamo in tribunale.

La cucina, invece, troverà spazio con le nuove puntate de La cucina di Sonia mentre per quanto riguarda lo sport, sono previsti in esclusiva i prossimi appuntamenti con la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica.

L’offerta, stando al comunicato stampa, sarà “ricca, coinvolgente, appassionante, che riflette l’impegno costante della rete nell’offrire contenuti di qualità e intrattenimento che soddisfino le esigenze e i gusti di una platea di telespettatori sempre più ampia e differenziata”.

Alla presentazione dei palinsesti 2023-2024, Urbano Cairo aveva già annunciato il rilancio del secondo canale del gruppo (dichiarazioni riportate da Affari Italiani):

La7d non è una Cenerentola e ha un potenziale enorme, pari a 15 milioni di raccolta se arrivasse all’1% di share. Ho chiesto ad Andrea Salerno di sviluppare una offerta editoriale ad hoc che sarà oggetto di una presentazione dedicata.

La7d è visibile sul canale 29 del digitale terrestre e di TvSat e sul canale 161 di Sky.