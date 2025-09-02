Uomini e Donne, il ritorno di Incarnato e Guarnieri, un sogno o una realtà? Tutto quel che c’è da sapere.I fan, soprattutto quelli della prima, se non proprio della primissima ora, del dating show più famoso, amato e, nel contempo, chiacchierato non soltanto delle Reti Mediaset ma della Televisione Italiana in linea generale, sebbene non

Uomini e Donne, tornano Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri?

Uomini e Donne, il ritorno di Incarnato e Guarnieri, un sogno o una realtà? Tutto quel che c’è da sapere.

I fan, soprattutto quelli della prima, se non proprio della primissima ora, del dating show più famoso, amato e, nel contempo, chiacchierato non soltanto delle Reti Mediaset ma della Televisione Italiana in linea generale, sebbene non si ancora tornato in onda, sta facendo parlando di se a iosa.

E lo sta facendo più che mai in questi giorni visto che sono iniziate ufficialmente le registrazioni delle nuovissime puntate che andranno in onda, sempre nei primi pomeriggi, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 tra una quindicina di giorni circa. E così hanno incominciato a uscire sul Web fortissime indiscrezioni nonché vere e proprie anticipazioni che stanno facendo venire l’acquolina in bocca ai più curiosi, nonché autentici amanti del Gossip made in Italy.

Indubbiamente sarà, ancora una volta, grandissimo protagonista il mitico Trono Over. Non per nulla ruba sovente lo spazio a quello Classico. Difatti le vicissitudini tra dame e cavalieri piacciono sempre tantissimo e pure quando il programma chiude momentaneamente i battenti per la canonica pausa estiva, sono tutti super seguitissimi sui Social dove sono, solitamente parecchio attivi.

Fatto sta che al di là di quelli che abbiamo ammirato in studio negli scorsi mesi, anche alcuni che da tempo sono usciti di scena, sono ancora rimasti saldamente nei cuori dei telespettatori che vogliono pertanto sapere di più su di loro nonché su un loro possibile ritorno in studio, da Maria. E fra di loro figurano, di certo, gli affascinanti Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, il ritorno di Incarnato e Guarnieri, la verità

Il primo è stato, per tanto tempo, una delle voci più forti nelle schiera dei cavalieri. Impossibile è non ricordare le sue assai accese discussioni con altri protagonisti del programma nonché con gli storici opinionisti, quali Tina Cipollari e Gianni Sperti. Tuttavia Incarnato è stato talvolta ripreso, pure assai duramente, dalla stessa padrona di casa per le sue parole e la furia con le quali le aveva pronunciate.

Fatto sta che, nonostante sembri che sia ancora single, lui due anni fa ormai ha deciso di uscire di scena da Uomini e Donne, per amore di una donna per lui speciale fondamentale della sua vita. Stiamo parlando di sua figlia. A lei dedica spesso splendidi pensieri sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Al momento non si sa se Armando voglia tornare dalla De Filippi anche solo come ospite di puntata, le anticipazioni non ci danno alcuna certezza al riguardo. Per quanto, invece, riguarda Riccardo Guarnieri, storico ex di Ida Platano ma anche di Roberta Di Padua, la sua presenza come cavaliere è improbabile visto che ha ufficializzato, anche tramite alcuni contenuti Social, il fatto di essersi felicemente fidanzato. Ciò non toglie che Maria non decida di invitarlo per parlare della sua nuova vita, magari in compagnia della sua dolce metà.