Dai fasti del Trono Over alla nuova vita lontano dalle telecamere: ecco che fine hanno fatto oggi Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, ricordate Riccardo e Ida? Che fine hanno fatto i protagonisti del trono over

Se dovessimo disegnare una mappa dei sentimenti negli studi di Maria De Filippi, il sentiero più battuto, tortuoso e decisamente accidentato sarebbe quello che porta i nomi di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Per anni, la parrucchiera bresciana e il cavaliere pugliese hanno tenuto l’Italia incollata allo schermo, tra balli infiniti, fughe improvvise nel backstage e quegli sguardi che promettevano “per sempre” e invece finivano in “mai più”.

Ma oggi, lontano dalle telecamere e dai riflettori che li hanno resi icone della cultura pop pomeridiana, dove sono finiti i due ex amanti più famosi della TV?

La loro è stata una soap opera in carne e ossa che ha riscritto le regole del Trono Over, portando un pizzico di dramma adolescenziale in un parterre di adulti. Tra anelli restituiti e dediche social, la loro uscita di scena ha lasciato un vuoto che molti fan fanno fatica a colmare, nonostante il tempo passato e i nuovi protagonisti che hanno calcato quel tappeto rosso.

Luci, ombre e nuove vite: la distanza tra Brescia e Taranto

Ida Platano, dopo una parentesi da tronista che ha fatto discutere e sognare, sembra aver trovato una sua dimensione fatta di lavoro, famiglia e una presenza social sempre più curata.

La “lady” parruccheria ha dimostrato che c’è vita oltre la sedia rossa, trasformando la delusione in una forza motrice per la sua carriera di influencer e imprenditrice. Resta il mistero sul suo cuore: è davvero pronto a un nuovo capitolo o il fantasma di Riccardo aleggia ancora tra le pieghe della sua memoria?

Dall’altra parte abbiamo Riccardo Guarnieri, il cavaliere dal fisico statuario che ha scelto la via della discrezione. Dopo l’addio al programma, Riccardo sembra aver preferito il silenzio mediatico alla ricerca spasmodica di like.

Le voci di corridoio lo vorrebbero finalmente sereno accanto a una donna lontana dal mondo dello spettacolo, una scelta che segnerebbe una rottura netta con il passato “urla e passioni” vissuto in studio.