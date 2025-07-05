Uomini e Donne. Raffaella lascia Brando: la reazione (inaspettata) dell’ex tronista

Raffaella Scuotto qualche giorno fa ha annunciato la separazione da Brando Ephrikian, da qualche tempo si era iniziato a ipotizzare che i due potessero essersi separati e lei ha voluto confermare la cosa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne l’ha fatto pubblicando un lungo messaggio nelle sue storie Instagram in cui ha lasciato intendere che sarebbe stata lei a lasciare l’ex tronista. Poco dopo è arrivato il gesto di lui, un modo per rispondere alle parole di lei?

A parlare in modo diretto è stata solo Raffaella, l’ex tronista ha preferito non affrontare l’argomento in modo diretto, eppure il gesto sarebbe apparso a tutti come una chiara risposta a quanto accaduto. Brando, infatti, ha condiviso anche lui un messaggio sui social, annunciando una decisione presa.

Cosa ha fatto Brando dopo essere stato lasciato da Raffaela, il gesto

Poco dopo che Raffaella con un lungo messaggio ha comunicato la fine della sua storia con Brando, l’ex tronista ha condiviso anche lui alcune parole, in cui però non ha parlato né di lei né della rottura.

L’ex tronista, come si legge da quanto condiviso nelle sue storie Instagram, ha annunciato che si sarebbe preso una pausa dai social per un po’ di tempo e da quel momento non ha più condiviso nulla. “Ci sono momenti in cui le parole sembrano fare troppo rumore (…)“, inizia così il messaggio con cui Brando ha annunciato di allontanarsi dai social per un po’. Ha spiegato che sente il bisogno di “rallentare” e “lasciare andare il superfluo”, anche per capire ciò che sente.

Nonostante abbia deciso di allontanarsi dai social, ha rincuorato i fan dicendo che è una scelta che dipende da lui. Poi ha aggiunto: “Ci rivedremo presto, con più verità e forse un po’ più di luce dentro”. Con queste poche parole Brando ha “staccato la spina” del suo profilo Instagram, che è online ma privo di nuovi contenuti. Dal messaggio che ha deciso di scrivere sembrerebbe che non stia vivendo un bel periodo e per questo potrebbe aver sentito il bisogno di un “silenzio social”.

Non sarà un caso che non abbia nominato Raffaella o parlato della separazione da lei, questo stato d’animo potrebbe dipendere proprio dal fatto che non avrebbe preso bene la separazione da lei. La Scuotto nel suo messaggio aveva detto che avrebbe continuato a volere bene a Brando, sottolineando come non potrà mai cancellare tutto quello che c’è stato. Dalla sua comunicazione si era compreso che fosse stata una scelta sofferta, ma come lei ha detto necessaria, a causa dei troppi alti e bassi che avrebbero vissuto. La notizia della separazione della coppia nata a Uomini e Donne ha scioccato non poco i suoi fan, che hanno seguito fin dall’inizio questa storia d’amore.