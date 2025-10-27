Sabrina e Nicola si sono lasciati: la dama è tornata a Uomini e Donne per cercare di nuovo l’amore

Uomini e Donne, perché Sabrina e Nicola si sono lasciati: la verità dopo il terremoto al trono over

Sembrava una delle rare storie destinate a uscire dal set televisivo per trasformarsi in una relazione autentica. E invece, a pochi giorni dalla loro uscita da Uomini e Donne, Sabrina Zago e Nicola si sono detti addio.

La dama emiliana, dopo una breve parentesi lontano dalle telecamere, ha già fatto ritorno nel parterre del Trono Over, pronta a rimettersi in gioco nella nuova stagione del seguitissimo dating show di Maria De Filippi.

Un amore nato sotto i riflettori

La conoscenza tra Sabrina e Nicola era iniziata con entusiasmo nel corso dell’edizione 2025-2026 di Uomini e Donne. Fin dalle prime uscite il cavaliere aveva mostrato un sincero e travolgente interesse mentre la dama, pur lusingata, aveva mantenuto un approccio più prudente.

Eppure dopo poche settimane di frequentazione i due avevano deciso di abbandonare insieme lo studio di Canale 5, certi che il loro sentimento potesse crescere lontano dai riflettori. Un gesto molto romantico che aveva emozionato il pubblico e tutti i presenti in studio, pronti a credere nel lieto fine.

Ma l’idillio, secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, è durato meno di tre settimane. Tra i 7 e il 20 ottobre qualcosa pare essersi incrinato e i due hanno deciso di allotanarsi l’uno dall’altra.

Sabrina torna in studio: un nuovo inizio

Le ragioni della separazione non sono ancora note, anche perché la puntate dell’uscita di Sabrina e Nicola non è ancora stata trasmessa. Fino a quel momento, la produzione mantiene come sempre il massimo riserbo e e la dama non può rilasciare dichiarazioni ufficiali sui social o alle testate di gossip.

Ciò che è certo però è che Sabrina è tornata a sedersi tra le donne del parterre, segno evidente della sua volontà di ricominciare. Fonti interne al programma confermano che la Zago sarà nuovamente protagonista delle prossime registrazioni, pronta a riaprie il cuore e concedere una seconda possibilità all’amore.

Per contro, Nicola ha scelto di mantenere il silenzio. Nessuna intervista, nessuna replica alla decisione di Sabrina, nessuna dichiarazone pubblica di alcun genere.

Nelle ultime settimane, a ogni modo, altre coppie formatesi nel celebre salotto televisivo hanno deciso di separarsi. Marcello e Giada, dopo una lunga crisi, hanno scelto di prendere strade diverse mentre nel Trono Classico è giunta al termine – ormai da diverso tempo – la storia tra Brando e Raffaella.

A movimentare ancora di più il gossip è stata la voce dell’inizio della frequentazione di Martina De Ioannon con Gianmarco, dopo la rottura della ragazza con Ciro. Né lei né Gianmarco, però, hanno ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo.