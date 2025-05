Uomini e Donne, perché Martina De Iannon non ha scelto Gianmarco Steri e come ha reagito il corteggiatore

L’ultimo capitolo di quest’edizione di Uomini e Donne racconta la scelta di Gianmarco Steri, che ha concluso il suo percorso, iniziato da corteggiatore e proseguito da tronista, con un primato significativo: è tra i partecipanti – se non l’unico finora – ad aver ricevuto il maggior numero di richieste da parte di aspiranti corteggiatrici. Durante una delle registrazioni, erano presenti ben 100 ragazze in studio.

Gianmarco Steri, che “va via come il pane”, come ha detto simpaticamente Lorenzo Pugnaloni, è approdato negli studi di Canale 5 a settembre per corteggiare Martina De Ioannon. Il suo è stato un percorso molto intenso, attraverso il quale ha dimostrato un reale trasporto per la bella imprenditrice romana, che però alla fine ha scelto Ciro Solimeno.

Un epilogo non proprio fortunato per il barbiere, che non ha nascosto la sua delusione. Tuttavia Maria De Filippi, con il tempismo perfetto che da sempre la contraddistingue, ha deciso di offrirgli subito il trono, certa che quella ferita si sarebbe presto rimarginata grazie a un nuovo interesse. E così è stato. Gianmarco ha conosciuto tante ragazze, ma alla fine ne ha scelta una sola, quella che gli ha rubato il cuore, seppure non senza polemiche da parte del pubblico, che non ha completamente approvato questa sua decisione.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, nessun rancore e nessun pentimento

Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara, e da qualche settimana sta portando avanti con lei questa nuova relazione. Tuttavia, il suo percorso a Uomini e Donne non è stato dimenticato del tutto. Perché non fu scelto da Martina De Ioannon? È una domanda che in molti si stanno ponendo, visto il successo e l’affetto che Steri ha riscosso sia prima che durante la trasmissione.

Il feeling tra Martina e Gianmarco era evidente sin dai primi scambi in studio. Sguardi intensi, intese silenziose e complicità crescente avevano fatto sperare in un lieto fine diverso. Eppure, quando è arrivato il momento della scelta, la tronista ha deciso semplicemente di seguire il cuore e voltare pagina con un altro. Una svolta inaspettata che, tuttavia, non ha mai scalfito il rispetto reciproco tra lei e Gianmarco.

Recentemente l’ex tronista ha risposto a un commento lasciato da una follower su TikTok, dove appariva spensierata insieme a Ciro: “Gianmarco è il migliore”, ha scritto l’utente. L’ ex tronista, con pacatezza, ha replicato: “Perché dovete creare una competizione che non esiste? Io e Ciro non parleremo mai male di Gianmarco. Per me è stato una persona importante, a cui voglio bene, e questo Ciro lo rispetta”.

Gianmarco Steri che a sua volta fu interpellato da Chi rispetto al fatto di non essere lui la scelta di Martina, rispose con altrettanta maturità e consapevolezza: Alla fine ero quasi convinto che scegliesse me, la percepivo diversa nei modi, negli atteggiamenti, negli sguardi…È stata una conoscenza bellissima, non rimpiango nulla. Però non era un fidanzamento, fuori dalle telecamere non l’ho mai conosciuta, quindi non posso dire di esserci stato male, deluso sì. Nella puntata che vedrete mi sono detto che nella vita si va sempre avanti.”