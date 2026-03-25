Federico Mastrostefano, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, è sparito dalle scene del programma da diverse settimane, suscitando curiosità e speculazioni tra i fan. Dopo voci di un suo possibile allontanamento, il cavaliere ha smentito le indiscrezioni, rivelando che la sua assenza è dovuta a impegni professionali.

Uomini e Donne, perché Federico Mastrostefano non è più nel parterre del trono over

Federico Mastrostefano è sparito dalle scene di Uomini e Donne da diverse settimane, alimentando curiosità e speculazioni tra il pubblico affezionato al programma.

Il cavaliere del Trono Over, noto per la sua personalità e per le sue storie sentimentali travagliate, non si è presentato nelle ultime registrazioni, suscitando numerose domande.

La sua assenza non è passata inosservata e, mentre alcuni fan parlano di una sua possibile esclusione dal programma, la realtà sembra essere un’altra.

La verità sulla sua assenza: un periodo di pausa

Con il passare delle settimane e il silenzio del diretto interessato, le voci sul web hanno preso piede. Molti si sono chiesti se Federico Mastrostefano fosse stato allontanato dal programma o se avesse preso una decisione drastica di abbandonare volontariamente il parterre. Le ipotesi si sono susseguite senza una conferma ufficiale, alimentando il mistero.

Tuttavia, il cavaliere ha deciso di rompere il silenzio e smentire le voci tramite i social. In una storia Instagram, ha chiarito che non è stato cacciato dalla redazione né escluso da Maria De Filippi.

La sua assenza è, infatti, temporanea, dovuta a impegni professionali legati al suo lavoro di coach di nuoto. Un gesto semplice, ma risolutivo, che ha messo a tacere le speculazioni riguardo a una sua possibile uscita definitiva dal programma.

Federico e Lucia: la storia interrotta

Prima di prendersi una pausa, Federico stava frequentando Lucia Marino, dama del Trono Over con cui sembrava aver instaurato una connessione significativa.

Il pubblico aveva cominciato a credere che la bella dama potesse essere la persona giusta per il cavaliere, che fino a quel momento aveva sempre navigato tra diverse conoscenze senza mai stabilire una relazione stabile.

Tuttavia, quella che sembrava essere una storia che stava finalmente per decollare si è bruscamente interrotta. Nessuno dei due ha mai chiarito ufficialmente i motivi della fine della loro conoscenza, ma la partenza di Lucia dal programma sembra aver segnato la fine definitiva di quella storia.

Il gossip non si è fatto attendere, e alcuni hanno parlato di un possibile flirt tra Lucia e Mario Cusitore, ex volto discusso del programma. Tuttavia, la dama ha prontamente smentito queste voci, aggiungendo ulteriori misteri alla sua vita sentimentale. Insomma, dietro la scomparsa di Federico Mastrostefano ci sono più domande che risposte.

Federico Mastrostefano: la sua possibile ricomparsa e il futuro nel programma

Nonostante il suo impegno professionale che lo ha tenuto lontano dalle telecamere, la domanda che rimane irrisolta è se Federico tornerà mai a sedere nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni, il suo allontanamento non è definitivo, ma solo una pausa dovuta a motivi personali e lavorativi.

Non è ancora chiaro se lo rivedremo presto in studio, ma alcuni indizi sembrano suggerire che il suo ritorno potrebbe avvenire anche nei prossimi mesi, o forse, chissà, dopo una più lunga riflessione.